El Pacte Nacional pel Referèndum exhibirà els suports internacionals rebuts en un acte al maig

El Pacte Nacional pel Referèndum prepara un gran acte al maig per concloure els seus treballs. El coordinador de l'entitat, Joan Ignasi Elena, ha explicat aquest diumenge que preparen "un gran acte" el mes de maig en què exhibiran els suports que han rebut tant des de la resta de l'Estat com a nivell internacional per a la celebració d'un referèndum.

En una entrevista al 3/24, Elena ha explicat que es tractarà d'un "acte fort", que encara està per definir, per fer difusió de les adhesions al manifest a favor del referèndum que han anat recollint en les últimes setmanes. Aquest serà el principal acte que celebrarà l'entitat, que el 23 d'abril té previst també dur a terme una recollida de firmes en suport del referèndum aprofitant la Diada de Sant Jordi.

Fonts de l'entitat han explicat a l'ARA que, tot i no tancar la porta definitivament, encara no està clar si també celebraran un acte a Madrid com el que van fer recentment a Euskadi. Les mateixes fonts apunten que només el faran si tenen garanties de poder celebrar un gran acte amb assistència de personalitats rellevants, i que s'està treballant per rebre el suport d'intel·lectuals de la capital espanyola.

Retret al PSC

Durant l'entrevista, el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum ha defensat també que la centralitat del catalanisme polític l'ocupa ara el dret a decidir dels catalans el seu futur polític, la defensa del qual és "transversal" a la societat catalana.

L'exdiputat socialista ha dit respectar la posició "legítima" del PSC contrària a la celebració d'un referèndum, però ha considerat que aquesta "no respon a la majoria del seu electorat" que, segons el seu parer, sí és favorable