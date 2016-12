Pacte de contenció?

Ahir, el mateix dia que el grup parlamentari de Podem a l’Assemblea de Madrid confirmava la destitució de José Manuel López -pròxim a Íñigo Errejón-, Pablo Iglesias deia a la militància “Perdoneu-me per fer-vos passar aquesta vergonya”, després dels enfrontaments públics entre pablistes i errejonistes a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

El missatge ara és “contenció”, aprofitant la carta de l’“àvia de Podem”, Teresa Torres Peral, en què expressa la seva protesta pels enfrontaments interns. Iglesias, després de l’escomesa dels seus contra Errejón, s’eleva per sobre dels dos bàndols: “Demano als companys que han sortit a defensar-me que deixin de fer-ho. Hi ha una cosa més important que respondre a les acusacions encara que es tingui raó: la dignitat dels que confien en nosaltres”.

Iglesias vol desinflar el suflé intern?

El suflé intern va pujant des de les eleccions generals del 20-D. Un dels ingredients clau són les clares d’ou, que han d’estar ben muntades: en el suflé de Podem, seria la personalíssima orientació de Pablo Iglesias després dels comicis. El líder de Podem va exigir la vicepresidència mentre Pedro Sánchez estava reunit amb el rei Felip VI a la Zarzuela, i va propiciar el fracàs de la investidura del líder socialista, entre altres coses.

Seguim amb el símil culinari: el forn puja de temperatura i permet que les clares muntades agafin aire. L’escalfor per a Podem va arribar amb la coalició amb Esquerra Unida, i la frustració de les expectatives, amb la pèrdua de més d’un milió de vots d’Units Podem.

Res d’això és objecte de debat autocrític a Podem. En canvi, es discuteix sobre l’estil de direcció, el grau d’obertura cap a altres partits i sectors de la societat i la formulació de propostes parlamentàries i de mobilització social. Això enfronta Iglesias i Errejón.

Segur que Errejón era un “corrent” o una “facció”, Iglesias convoca pel seu compte el congrés per als dies 10, 11 i 12 de febrer, les mateixes dates que el conclave del PP, i sotmet a votació la metodologia a seguir en aquesta assemblea. Però la sorpresa és que Iglesias no guanya per golejada Errejón ni molt menys. Després ve la destitució de l’errejonista López el divendres 23 i la resposta d’Errejón: “Aquest no és el camí”. Iglesias i els seus, Pablo Echenique i Irene Montero, entre d’altres, responen amb la campanya a les xarxes socials #IñigoAsíNo.

I després de la guerra oberta, ara ve l’etapa de “contenció” per evitar que el congrés es converteixi en l’iceberg que acabi provocant l’enfonsament de Podem.