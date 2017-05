Els comuns celebren haver aconseguit que "el Pacte Nacional continuï" gràcies a la seva absència en la cimera

L'eurodiputat d'ICV-EUiA i membre del nucli dur de la coordinadora de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha defensat aquest dimarts l'absència dels comuns a la cimera de partits favorables al referèndum, i ha assegurat que ho han fet per "forçar que el Pacte Nacional pel Referèndum continuï". "La reunió d'ahir d'alguna manera volia ser un pacte nacional, que després es volia donar per tancat", ha assegurat. Catalunya en Comú, en canvi, es va centrar en intentar "que el Pacte Nacional continuï", fet que celebren haver aconseguit, ja que una de les conclusions de la cimera va ser la de convocar una nova reunió de l'òrgan que coordina Joan Ignasi Elena.

Pel que fa a la decisió de Podem d'assistir a la cimera (a través d'Albano Dante Fachin), Urtasun ha explicat que respecten la decisió: "Nosaltres vam informar de la nostra posició a la direcció de Podem a escala nacional".

L'eurodiputat ecosocialista ha recalcat, a més, que "el més important no és que el referèndum sigui acordat, sinó si el que votarà la gent serà aplicable. "El 9-N va ser un grandíssim exercici de mobilització. Va ser útil per fer pressió a l'Estat. Però ara la gent té ganes de votar per decidir", ha opinat. Una consulta acordada és, però, la prioritat número 1 dels comuns que, tot i això, no tanquen la porta a la via unilateral sempre que tingui prou garanties per fer vinculant el resultat de la votació. El líder de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ja va anunciar divendres passat que el partit decidirà la primera setmana de juliol si se suma al referèndum unilateral.

Pel que fa a la llei de transitorietat jurídica per a la desconnexió, Urtasun ha recalcat que abans de posicionar-se s'ha de veure "com es tramita": "Iintuïm que la llei pot afectar coses molt importants, com els funcionaris, i no creiem que es pugui aprovar per lectura única, sense debat social". Abans de l'entrevista a Urtasun ha passat pels micròfons de Catalunya Ràdio el president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, que ha garantit que han treballat "moltíssim" en la llei de desconnexió".

Turull ha assegurat que "el primer" que faran serà "anunciar la data i la pregunta del referèndum, i després publicar els textos normatius" amb el setembre com a límit màxim.

Entrevistada també a Catalunya Ràdio, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha insistit que "la via de l'acord" amb l'Estat pel referèndum "està tancada" i que no "entén" els comuns: "El conflicte s'ha de dirimir amb la democràcia".

D'altra banda, en una entrevista a TV3, la portaveu de JxSí, Marta Rovira, ha destacat que la cimera va ser molt útil, però va advertir que s'han de continuar fent reunions amb "molta més gent". Rovira ha afegit que el Pacte Nacional pel Referèndum no s'ha de posicionar a favor o en contra de la via unilateral, però que als comuns sí que els pertoca posicionar-se perquè considera que els demòcrates s'han de trobar per poder exercir el dret de preguntar als ciutadans, tot i que ha aprofitat per excusar l'absència del partit de Xavier Domènech, que ha dit que va ser causada per un "cúmul de malentesos".

Respecte a la data, la pregunta i la llei de transitorietat, la portaveu de Junts pel Sí ha dit: "Estem a molt pocs dies de coneixer-ho absolutament tot", però ha admès que abans volen consensuar-ho al màxim. Ha reconegut que ERC té la seva " pregunta ideal": "Ha de ser una pregunta clara amb resposta binària". No ha aclarit si hi hauria la paraula 'república', tot i que ha dit que pot ser que d'aquesta manera hi hagi més consens polític amb el comuns, que s'han posicionat a favor de la república.

Sobre la possibilitat que el Tribunal Constitucional recorri la llei, ha dit que no ho podran fer perquè no col·lisiona amb el marc constitucional, i que si ho fan, el govern recorrerà a "institucions internacionals". Pel que fa a l'oferta del govern espanyol a Puigdemont per fer la proposta del referèndum al Congrés, ha assenyalat que no li sembla "sincera" i que ja ho han intentat moltes vegades. "¿Hem de tornar a anar allà per evidenciar que el Congrés ens diu que no? És innecessari i trampós", ha dit, i ha emplaçat el govern de Rajoy a mantenir una negociació responsable i madura.