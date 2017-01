El Pacte pel Referèndum comença a treballar

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum es van reunir ahir per primer cop amb l’objectiu de començar a parlar per acordar un pla de treball. La trobada, que es va celebrar al Palau de la Generalitat, va acabar amb el compromís de treballar amb discreció, tant en el desenvolupament d’aquest pla de treball com en l’elaboració del manifest que es va encarregar de redactar el comitè quan va ser designat.

Els membres d’aquest òrgan són l’exsocialista Joan Ignasi Elena, que exercirà de portaveu; els exdiputats d’ICV Jaume Bosch i Francesc Pané; l’exregidora de Ciutat Vella Itziar González; l’exconsellera d’Ensenyament Carme Laura Gil; l’exdiputada d’ERC Carme Porta; l’exdiputada del PSC i exalcaldessa de Badalona Maite Arqué, i Francesc de Dalmases, director de la revista Catalan International View. Tots ells es reuniran la setmana que ve per començar a enfilar els treballs que els va encarregar el Pacte Nacional pel Referèndum, entre els quals la redacció d’un manifest fundacional perquè s’hi adhereixin les entitats i organitzacions institucionals que ho vulguin. Aquest document intentarà recollir totes les sensibilitats del Pacte.

Aquest nou organisme, impulsat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va convocar el 23 de desembre una cimera al Parlament en què van participar gairebé totes les entitats pertanyents al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, a més d’institucions com l’Ajuntament de Barcelona, representat per l’alcaldessa, Ada Colau.

Hores abans, durant una entrevista a la Cadena SER, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va mostrar partidari de buscar alternatives a la proposta que ell mateix va fer de donar per vàlid el síen un referèndum a partir del 50% dels vots més un. Aquesta cessió seria a canvi de tancar un acord amb l’Estat i desbloquejar d’aquesta manera la possibilitat de fer una consulta. Puigdemont, en canvi, no va voler condicionar la validesa del referèndum a un mínim de participació, perquè així ho recomanen les normes internacionals per evitar el boicot dels seus detractors.

Ni referèndum ni 9-N

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va advertir ahir en una entrevista a l’agència de notícies Europa Press que l’Estat no permetrà cap votació no autoritzada sobre la independència de Catalunya, com la que es va fer el 9 de novembre del 2014. “Ja ens van enganyar una vegada i no ho tornaran a fer”, va avisar. Albiol, amb to de mofa, va reconèixer que el que el govern espanyol no podrà impedir de cap manera és que “un grup d’amics organitzin una consulta a la seu de l’ANC o de CDC, ja que, si volen posar urnes de cartró allà, poden fer-ho”.