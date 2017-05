El Pacte tria el 19 de maig per fer l’acte que clou la seva tasca

La feina del Pacte Nacional pel Referèndum s’acaba divendres 19 de maig. És la data que van triar els dirigents de l’ens que reuneix els partits i entitats favorables a la votació per fer l’acte que els servirà per cloure la seva tasca. El Palau de Congressos de Catalunya serà l’escenari on els representants de l’òrgan mostraran “la resposta i la participació coral” que han rebut de les entitats amb qui han treballat, segons va explicar ahir en roda de premsa l’arquitecta Itziar González. L’objectiu, segons la integrant del grup de coordinació, és posar “cara i noms” a les entitats que donen suport al referèndum. González va destacar que el 80% de la població dona suport a la votació, i va defensar la necessitat de visualitzar-ho.

Aquell dia el Pacte també actualitzarà el nombre de signatures que ha recollit en aquestes últimes setmanes -l’última xifra feta pública és de 400.000 adhesions-. D’aquesta manera, es posarà punt final, doncs, a la “primera etapa” de feina de l’òrgan, en la qual ha sortit al carrer a buscar adhesions que legitimin la consulta que el Govern planteja per al setembre.

Després de l’acte -que preparen amb les entitats i pactes locals de tot el territori català-, la plataforma es replantejarà la seva existència. La Taula del Pacte Nacional pel Referèndum s’haurà de tornar a reunir per “decidir la feina que s’ha de fer i el seu futur”, va explicar el coordinador, Joan Ignasi Elena.

L’entitat ha aconseguit aplegar la transversalitat del sobiranisme fent bandera del referèndum pactat, una via que genera consens amb l’espai dels comuns. El seu suport un cop s’aparqui la possibilitat d’acord, però, és una incògnita. Fonts dels comuns adverteixen que es desvincularan del Pacte si aposta pel referèndum unilateral, i avisen que poden marxar acompanyats d’entitats que tampoc veuen clara l’aposta del Govern.

Oferta final

El Pacte tenia l’encàrrec de recollir adhesions per a un referèndum acordat amb l’Estat, una opció que segueix sent inviable. Un cop acabi la seva feina, entrarà en escena el Govern. El president, Carles Puigdemont, va anunciar en l’assemblea de l’ANC, la setmana passada, que faria una última oferta a l’Estat. Espera, segons fonts del Govern, que el Pacte acabi la seva feina per preservar al màxim el paper transversal de l’ens i respectar la seva iniciativa política.

Puigdemont encara està definint el format i la data de l’oferta, però una de les opcions que hi ha sobre la taula és presentar-la a Madrid. El president ja va intentar fer una conferència al Senat, però les autoritats de la cambra alta el van relegar a una comissió i l’opció es va descartar.

Tot i que farà una oferta per pactar la votació i el Govern sempre tindrà la mà estesa a acordar els termes del referèndum, l’executiu fa setmanes que prepara la via unilateral, com evidencia la licitació de les urnes.

Els socis del Govern han anat reforçant els mecanismes de coordinació a mesura que s’acosta la data promesa pel referèndum. Puigdemont i Junqueras es reuneixen cada dos dies, en ocasions amb dirigents dels partits, per tractar tots els extrems del Procés, des dels preparatius per al referèndum fins a les mobilitzacions o la coordinació parlamentària. En les trobades hi participen les cúpules i dirigents, que varien en funció del tema que es tracta. Serà en aquest àmbit on es definirà la data i la pregunta del referèndum, després de donar per impossible el pacte amb l’Estat.