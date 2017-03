La Paeria retira finalment 269 plaques franquistes d'edificis privats

La Paeria ha informat aquest divendres al migdia que ha retirat 269 plaques del Ministeri de l'Habitatge franquista d'edificis privats de Lleida que havien estat construïts com a habitatges de protecció oficial. Fonts municipals han detallat en un comunicat que l'acció s'ha portat a terme " amb efectivitat i rapidesa" i ha comptat amb la col·laboració de la Federació d'Associació de Veïns de Lleida (FAV) i de la companyia de Petrolis Independents.

De les 341 plaques que constaven al cens del Memorial Democràtic, 66 elements (19,53%) ja no existeixen, quatre s'han mantingut per voluntat dels veïns propietaris dels immobles i 269 (78,89%) ja s'han retirat. En dos casos no ha estat possible treure-les per diferents raons tècniques. L'Ajuntament de Lleida considera que, amb aquesta acció, " aquests elements han estat retirats definitivament de la via pública".

La polèmica en la retirada de plaques va sorgir a principis de la setmana passada quan, en una entrevista, l'alcalde Àngel Ros es va negar a destinar recursos de la Paeria per treure els símbols i instava als qui els fessin nosa a agafar una escala i un tornavís per despenjar-les ells mateixos.

Això va provocar la reacció de diversos col·lectius i l'empresa Petrolis Independents va ja retirar-ne algunes el cap de setmana passat, després d'anunciar que estava disposada a assumir-ne el cost desinteressadament. L'entitat ' Acaba amb la placa' també havia anunciat una retirada popular massiva pel 22 d'abril. El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, també va emetre una resolució on instava l'Ajuntament de Lleida a retirar les plaques franquistes dels edificis en compliment de la llei de Memòria Històrica.

La Plataforma Lleida Lliure de Franquisme ha convocat una manifestació per aquest dissabte a la tarda centrada sobretot a reclamar al consistori que elimini del nomenclàtor nou carrers dedicats a personalitats vinculades al règim.

L'ajuntament difon un vídeo promocional

"Hi ha qui ha descobert ara els tornavisos, però els socialistes fa 40 anys que els fem servir". Així comença el vídeo difós per la Paeria i el grup municipal del PSC en què es detalla l'acció dels governs municipals socialistes de Lleida en matèria de memòria històrica a la ciutat, durant les últimes quatre dècades.

En el vídeo, que dura poc més d'un minut i que ha estat promocionat amb l'etiqueta #40anysambtornavís, apareix un mapa de la ciutat on es detallen, cronològicament, tots els carrers que han canviat el seu nom d'origen franquista, sota el govern socialista. També recorda que mentre hi ha ciutats que debaten la retirada del "Monument a Los Caídos, a Lleida ja es va enderrocar fa 9 anys. El vídeo acaba amb el missatge " no ens poden donar cap lliçó perquè portem 40 anys restablint la memòria històrica" de la ciutat.