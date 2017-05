El Palau de la Música va decidir no acusar CDC perquè no se sent perjudicada de la desviació dels fons de Ferrovial

La Fundació del Palau de la Música va decidir -com també ha fet el Consorci- no canviar la seva estratègia i no acusar CDC al judici en la reunió que va mantenir divendres passat. El motiu és que la institució no es veu legitimada per fer-ho perquè "no se sent perjudicada" de la presumpta desviació de fons de Ferrovial. D'aquesta manera, el Palau confirma la tesi que només va servir com a "canonada" perquè els diners anessin a parar a CDC.

"Si la sentència dictamina provada la tesi del fiscal respecte de la 'peça Ferrovial', de delicte de tràfic d’influències, el retorn dels diners [6,6 milions d'euros] correspondria al Tresor públic", ha subratllat la institució a través d'un comunicat, on aprofita per expressar el seu malestar pels "intents continuats de politització del judici, pels quals la imatge i l’honorabilitat de la institució, víctima de l’espoli, s’han vist afectades". En l'escrit, assenyala també que els recursos que haurien anat a parar presumptament a CDC estan inclosos en els 30 que reclama.

El Palau ha volgut deixar clar que les conclusions que han elevat a definitives aquest dimecres la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i l’Associació Orfeó Català busquen el "màxim rescabalament possible" per a la institució.

En la reunió que va celebrar divendres passat - una diferent a la del Consorci- on es va decidir el posicionament, el resultat va ser de vuit vots favorables a mantenir-lo, mentre que dos, un dels quals de l'Ajuntament, van ser en contra.

D’altra banda, la institució assegura sentir-se "immensament defraudada" per la rebaixa de penes del Fiscal per a Fèlix Millet i Jordi Montull. Especialment, subratllen, a Gemma Montull, "pel fet que per una confessió parcial, pugui evitar arribar a entrar a presó".

Tres informes

La Fundació i l'Associació van prendre la decisió de no personar-se contra CDC després "d'examinar i debatre" tres informes: un de la consultoria PricewaterhouseCoopers, un altre d'un professional independent i un altre de l'Ajuntament de Barcelona. Els resultats dels dos primers informes "aconsellen no modificar la posició expressada per l’entitat, ni tampoc adherir-se a la tesi del fiscal pel que fa a l’anomenada 'peça Ferrovial'", assegura la institució.