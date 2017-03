El Palau podria reclamar a CDC si hi ha condemna

Els primers testimonis que van començar a declarar ahir al judici del Palau de la Música van aportar nous detalls sobre l’espoli de la institució i el presumpte finançament irregular de Convergència. L’actual presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla, va revelar que les dues empreses que van confessar haver facturat treballs de CDC a la institució per ordre del partit han tornat els diners a l’entitat: “Aquestes dues empreses ens havien cobrat diners per treballs que no s’havien fet al Palau”, va explicar Carulla, que va justificar l’acord amb les companyies amb l’objectiu d’“aconseguir rescabalar” el màxim possible de diners espoliats. Precisament per aquesta finalitat de recuperar el patrimoni saquejat, Carulla va argumentar que el Palau hagi dirigit l’acusació només contra els exresponsables de l’entitat. Actualment el Palau no demana responsabilitats a Convergència, però a preguntes de l’advocat de l’extresorer del partit Daniel Osàcar, Carulla va assegurar que si es condemna la formació per haver-se lucrat a costa del Palau, podrien fer-ho: “Quan surti la sentència, si els nostres assessors ens diuen que hem d’anar a buscar altres persones o institucions que ens han perjudicat, ho farem”, va insistir.

La presidenta del Palau va explicar que el seu antecessor, Fèlix Millet, va amagar a l’entitat els convenis signats amb la fundació Trias Fargas, que ha tornat la majoria dels diners. Carulla va afegir que Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, també van gestionar els comptes de la institució “d’esquena” a la junta de l’organisme. Mai els van passar per escrit els números, va asseverar, però no van sospitar perquè les auditories deien que eren correctes: “L’engany s’amagava darrere, però nosaltres no el veiem. L’aparença era correcta”, va dir. Carulla va subratllar que sempre han actuat amb “responsabilitat” cap a la institució i que la seva màxima preocupació des que es va fer càrrec de l’entitat ha sigut rescabalar tots els diners espoliats.

Feixos de bitllets “ben ordenats”

Ahir també van declarar com a testimonis un subinspector i un caporal dels Mossos d’Esquadra que van participar en la investigació. Van explicar que, en una caixa forta de Millet dipositada en una entitat bancària, van trobar-hi un milió i mig d’euros en feixos de bitllets de 500 euros “ben ordenats”. També hi havia quatre sobres amb 300.000 euros en efectiu més a nom de Millet, d’una filla i de la secretària, i un últim sense nom.

El subinspector també va confirmar les factures falsejades per les obres a casa de Millet i Montull, cobrades al Palau. Demà declararan treballadors d’aquestes empreses i de les que s’haurien prestat a falsificar factures per amagar els suposats desviaments a CDC. Qui finalment s’estalviarà de comparèixer al judici és l’advocat Miquel Roca, un dels pares de la Constitució i fundador de Convergència. La defensa de Millet -l’única que l’havia demanat- va renunciar al seu testimoni.