El Parlament demana que Mas comparegui el proper 29 de març per donar explicacions sobre el cas Palau

El president de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, Jean Castel (C's), ha demanat a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que comparegui el proper 29 de març al Parlament per donar explicacions sobre el cas Palau. Ara només falta que Mas confirmi la seva assistència. Ho ha anunciat el portaveu de C's, Fernando de Páramo, en roda de premsa.

Tanmateix, Junts pel Sí ha contestat indignat a l'anunci perquè ha assegurat que cap dels grups parlamentaris en sabia res. El portaveu adjunt de la coalició, Roger Torrent, ha criticat que hagi estat De Páramo qui ha anunciat la proposta de compareixença, quan no és el president de la Comissió d'Afers Institucionals. "Han utilitzat el Parlament", ha dit Torrent.

El diputat de Junts pel Sí ha acusat Ciutadans de voler ajornar la compareixença de Mas, que, segons Torrent, havia de ser demà dimecres. Ha explicat que l'expresident s'havia arreglat l'agenda per fer-ho "al més aviat possible" i que estava a punt per fer-ho aquesta setmana.

L'oposició en bloc va demanar la compareixença de l'expresident la setmana passada arran de les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull en el judici del cas Palau. Van assegurar que Convergència ha cobrat comissions irregulars d'empreses a través del Palau de la Música a canvi d'obra pública. Tots els grups menys Junts pel Sí van impulsar la petició d'explicacions, però la coalició independentista s'ha compromès a votar a favor de de la compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals.

Ciutadans: "Deixi de fer de Nelson Mandela de la política catalana"

Ciutadans ha demanat que Mas aclareixi si té vinculacions amb les presumptes comissions d'empreses a CDC a canvi d'obra pública. El portaveu de C's, Fernando de Páramo, ha assegurat que la compareixença no serà "com una entrevista a TV3", sinó que haurà d'explicar-se sobre el 3 o el 4% que Fèlix Millet i Jordi Montull van assegurar que s'enduia Convergència a través del Palau de la Música en seu judicial.

"Deixi de fer de Nelson Mandela de la política catalana", ha implorat De Páramo dirigint-se a Mas i asseverant que malgrat ahir i avui Mas està "còmode" parlant del 9-N, no ho estarà el proper 29 de març, quan hagi de parlar del cas Palau.