El Parlament cita Rajoy a comparèixer el 6 de juliol i l'exministre Fernández Díaz el 22 de juny

El Parlament ja ha fixat la data perquè comparegui el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la comissió d'investigació per l'operació Catalunya. És el 6 de juliol, dia en què també està cridada a donar explicacions la seva mà dreta, Soraya Sáenz de Santamaría, i l'actual titular d'Interior, Juan Ignacio Zoido. Ho ha fet públic aquest dimarts la presidenta de la comissió, la diputada de JxSí Alba Vergés, que també ha anunciat que l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz haurà de comparèixer a la cambra el 22 de juny.

Tal com va explicar l'ARA, JxSí, CSQP i la CUP volen jugar les seves cartes fins al final perquè les persones citades compareguin, tot i que els membres del govern espanyol es poden agafar a una doctrina del Consell d'Estat que els eximeix de donar explicacions fora de les corts espanyoles. De fet, segons ha explicat el lletrat de la comissió, Francesc Pau, ja estan esperant un informe per "sustentar que no han de comparèixer".

El Parlament, basant-se en l'article 502 del Codi Penal, sosté que les persones citades en una comissió d'investigació tenen l'obligació d'assistir-hi, si no volen incórrer en un delicte de desobediència. Els membres dels grups, segons ha explicat Vergés, estaran esperant la seva citació a la cambra i tornaran a convocar-los "dues o tres vegades, les que siguin necessàries". Si això no dona fruits, presentaran una denúncia.

Vergés ha explicat que la Cambra citarà pel dijous 22 de juny l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i l'exfiscal general de l'Estat, José María Romero de Tejada, i també el cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, per al dimarts 27 de juny.

També han estat cridades a comparèixer l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, i la membre de la Taula de la Mesa del Congrés Alicia Sánchez-Camacho (PP), ambdues per al dia 26 de juny.

D'expert a testimoni

Al llarg de les compareixences, diversos experts han explicat que un grup de la Policia Nacional vinculat a Assumptes Interns investigava polítics sobiranistes catalans i fins i tot generaven informes que, com no tenien base per iniciar una investigació judicial, es filtraven a alguns mitjans per generar pressió mediàtica.

Dos dels periodistes citats com a experts per explicar aquests informes -Francisco Maruenda i Pedro García Cuartango- han declinat acudir a la cita perquè com a experts no estan obligats. Un tercer -Francisco Mercado- "penja el telèfon" quan se'l truca per informar-lo de la data de la compareixença.

Després que Vergés informés de la renúncia dels tres periodistes, el diputat de CSQP Albano-Dante Fachin i la diputada de la CUP Mireia Boya han sol·licitat el canvi d'estatus per poder-los cridar com a testimonis i "obligar-los" a comparèixer, i la presidenta de la comissió ha respost que poden fer-ho previ acord dels grups.