El Parlament presenta al·legacions contra la suspensió de la reforma del reglament

El 31 de juliol el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre la reforma del reglament del Parlament que havien impulsat Junts pel Sí i la CUP per tirar endavant la desconnexió exprés. Després que l'alt tribunal decidís no admetre a tràmit el recurs de súplica de la Generalitat, aquest dijous el Parlament ha presentat al·legacions sobre el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el govern espanyol a la reforma del reglament de la cambra catalana.

En el seu escrit, el secretari general del Parlament, Xavier Muro, el lletrat major, Antoni Bayona, i el lletrat Joan Ridao, al·leguen que la cambra catalana té "una important autonomia", un fet que li permet "regular les condicions de la seva organització i funcionament, així com l'estatus jurídic dels seus membres". De fet, defensen que el Parlament de Catalunya pot "autoregular-se" a través dels seus reglaments "sense que hi càpiga cap interferència d'un altre poder públic". Per això veuen "notablement desproporcionat" mantenir la suspensió perquè això també implica per extensió tancar la porta a una aplicació d'aquest article que "pugui ser perfectament constitucional".

En les al·legacions presentades pels representants de la cambra catalana també s'hi exposa el fet que el recurs del govern espanyol tingui una finalitat "clarament preventiva, incompatible amb la naturalesa i el caràcter" que defineixen aquests tipus de recursos. Precisament, en el text posa com a exemple que el Tribunal Constitucional hagi "declarat reiteradament" que la naturalesa d'un recurs d'inconstitucionalitat "el fa inadequat per ser utilitzat amb finalitats preventives", és a dir, que pel "risc" que una norma pugui ser interpretada o aplicada "de forma contrària a la Constitució".

La reforma del reglament, segons exposen en l'escrit, "no vulnera el dret de participació dels representants parlamentaris". A més, també equiparen l'article 135 de la reforma en què el TC va focalitzar la seva suspensió amb altres reglaments de parlaments autonòmics espanyols, que també permeten l'aprovació de proposicions de llei a través del mecanisme de lectura única.