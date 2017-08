El Parlament britànic acollirà un debat sobre el referèndum de l'1-O amb diputats laboristes i conservadors

Poques setmanes abans de la celebració de l’1-O, el Parlament de Westminster acollirà un debat sobre el referèndum català en què participaran diputats laboristes i conservadors, a més de periodistes de la BBC i el 'Daily Mirror', entre d'altres. La trobada està organitzada en el marc del grup de discussió sobre Catalunya creat a Westminster (APPG on Catalonia), en què participen una vintena de diputats britànics de tots els partits i que presideix el gal·lès Hywel Williams.

Sota el nom 'Catalonia Referendum', diversos diputats parlaran el proper 5 de setembre a la tarda del referèndum d'independència a Catalunya, en un acte organitzat en cooperació amb l'ANC-England. El debat, que comptarà amb una sèrie d’intervencions de cada participant i continuarà amb una ronda de preguntes, té previst abordar, entre altres temes, "les dificultats" per celebrar el referèndum i el rol de la mediació internacional, segons han explicat fonts de l'organització a l'ACN.



Entre altres, hi participaran Hywel Williams, diputat gal·lès del Plaid Cymru i president de l’APPG i els diputats Khalid Mahmood (portaveu d'Afers Europeus del partit laborista), Andrew Rosindell (partit conservador) i Douglas Chapman (del Partit Nacional Escocès, l'SNP). A més, l’acte també comptarà amb la presència de periodistes, com ara el corresponsal de la BBC Escòcia a Westminster, David Porter; el redactor de 'The National' Greg Russell; el cap de política del 'Daily Mirror', Jason Beattie; el corresponsal a l’estat espanyol de la BBC, l’Irish Times i Politico, Guy Hedgecoe, i el conseller delegat del diari ARA, Salvador Garcia.



La reunió del dia 5 serà la tercera ocasió en la qual es trobarà l'intergrup sobre Catalunya del Parlament de Westminster. La seva constitució, el mes de març passat, va ser presidida pel conseller d’Afers Exteriors del Govern, Raül Romeva. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també es va entrevistar amb membres de l'intergrup en una visita a Londres el 3 de juliol.



L’anomenat All-Party Parliamentary Group (APPG) el formen 20 diputats dels principals partits amb representació a la Cambra dels Comuns, des dels conservadors fins als laboristes, passant pels liberaldemòcrates, el Partit Nacional Escocès (SNP) i el Partit Nacional Gal·lès (Plaid Cymru).