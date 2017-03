El Parlament britànic torna a posar el focus sobre la situació a Catalunya

El parlament britànic torna a posar el focus en el procés polític català. El proper 19 d’abril, el recentment creat grup seguiment de la situació a Catalunya -integrat per una vintena llarga membres tant de la cambra dels Comuns com de la dels Lords- acollirà el debat ' Una solució democràtica per a Catalunya', que ha estat impulsat per la secció anglesa de l’Assemblea Nacional (ANC).

Més enllà que hi participin a la trobada dos dels membres del grup, els diputats George Kerevan (Partit Nacional Escocès, SNP), que el presideix, i el gal·les Haywell Williams, tots dos molt implicats i ben coneixedors dels esdeveniments al principat, potser el més significatiu és la presència del periodista Jason Beattie, cap de la secció de política del 'Daily Mirror', i un dels més prestigiosos informadors sobre tot el que passa a Westminster entre els mitjans de comunicació del Regne Unit.

Com destaca el moderador de la sessió, Carles Suárez, de l’ANC a Anglaterra, "la participació de Beattie és molt rellevant perquè implica que una publicació que, habitualment, no segueix el procés català, hi pot parar atenció a partir d’ara". El 'Daily Mirror' és el tercer diari en difusió de les illes. "Beattie ens pot ajudar a fer créixer l’interès de la societat britànica sobre la situació política a Catalunya", afegeix Suarez. A més d’aquest ponent i dels dos esmentats diputats, també hi prendran part Geoff Cowling, ex consul general del Regne Unit a Barcelona, la periodista Laura Pous, eurocorresponsal de l’Agència Catalana de Notícies, Montse Daban, de l’ANC, i el sociolingüista i excap del servei de normalització lingüística de la Generalitat, Miquel Strubell.

El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, durant la seva intervenció ahir davant l'All-Party Parliamentary Group on Catalonia.

L’acte, promogut conjuntament pel grup multipartidista de Westminster i l’ANC, serà el segon que acollirà el parlament britànic sobre el procés català en poc menys d’un mes. El passat 15 de març, el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ja va advertir en la primera sessió de l’All-Party Parliamentary Group on Catalonia que " Europa s’haurà d'acabar posicionant" en el conflicte que enfronta els governs de l’Estat i una immensa majoria de la societat catalana, que vol celebrar un referèndum d’independència.

Un dels aspectes que sense dubte s'abordaran en el debat serà el paral·lelisme de la situació catalana amb Escòcia. Justament, aquest vespre s’espera que el parlament d’Edimburg aprovi la moció que autoritzarà la primera ministra, Nicola Sturgeon, a demanar els poders a Londres per celebrar un segon plebiscit. La premier britànica Theresa May, però, ha dit que " ara no és el moment", quan el Regne Unit és a punt d’iniciar la negociació sobre el Brexit amb la Unió Europea (UE).

Si bé durant el període previ al primer referèndum, el Partit Nacional Escocès sempre va defugir la comparació amb el cas català, l’actual posicionament de Downing Street, en principi de refús total a la consulta, exactament igual que fa Madrid, pot fer que augmenti l’interès per la demanda de la societat de Catalunya. "La nostra esperança, i la nostra intenció amb actes que continuaran en un futur, és obtenir el màxim suport internacional", rebla Carles Suarez.