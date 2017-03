El Parlament cita Santamaría, Moragas i Millo perquè expliquin l'operació Catalunya

El Parlament accelera per demanar explicacions sobre l'operació Catalunya. Més enllà de la posada en marxa, aviat, d'una comissió d'investigació sobre el cas, la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) ha aprovat aquest dimecres amb els vots de Junts pel Sí, el PSC i la CUP, l'abstenció de Ciutadans i CSQP i el vot en contra del PP demanar les compareixences a la mateixa comissió de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas –el cap de gabinet del president del govern espanyol, Mariano Rajoy–, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

La comissió també ha aprovat dels comissaris de la Polícia que eren al capdavant de l'operació Catalunya José Manuel Villarejo i Marcelino Martín Blas. Davant els recels de l'oposició, el portaveu de Junts pel Sí a la comissió, David Bonvehí, ha defensat que es demanin aquestes compareixences ara, tot i que ha apuntat que quan es creï la comissió d'investigació –l'ha de votar el ple– entraran un escrit perquè tots els citats compareguin directament en aquell organisme i no a la CAI.

Aquest no és el primer cop que des del Parlament s'intentarà que alts càrrecs de l'Estat donin explicacions al Parlament. Fins ara, sense èxit. En la comissió d'investigació sobre el cas Pujol, per exemple, es va demanar la compareixença del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i Jorge Fernández Díaz, però no s'hi van presentar.

En aquest cas, a més, es dona la situació que al mateix temps que es posi en marxa una comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya al Parlament n'hi haurà una d'idèntica al Congrés, per la qual cosa els treballs es podrien solapar.

Comissió d'investigació

La comissió d'investigació vol analitzar des del cas Pujol fins a Xavier Trias, passant per l'informe de la UDEF sobre l'expresident Artur Mas que va sorgir durant la campanya del 2012, els independentistes pretenen que els responsables polítics de l'operació donin explicacions al Parlament. Un dels episodis més manifestos dels plans d'Interior van ser les converses que va difondre el digital 'Público' entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'excap d'Antifrau Daniel de Alfonso, en què es conjuraven per "afinar" proves contra dirigents independentistes.

Es proposaran, entre d'altres, les compareixences de la vicepresidenta espanyola, Soraya Saénz de Santamaría; el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; la presidenta del PP, Alícia Sánchez-Camacho, que aquesta setmana 'Público' l'apuntava com una de les instigadores, i el delegat del govern espanyol, Enric Millo. També, però, els comissaris José Villarejo i Marcelino Martín Blas.