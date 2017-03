El Parlament comença avui el debat final dels pressupostos del referèndum

El Parlament comença aquesta tarda el debat final dels pressupostos. Uns comptes que han estat marcats per la inclusió de la partida pel referèndum, el detonant perquè el Consell Polític de la CUP donés el seu vistiplau a la llei i perquè l'oposició mostrés el seu rebuig frontal als comptes, fins al punt que PP i PSC ja han anunciat que portaran els comptes al Tribunal Constitucional.

Després dels recursos presentats per PP, C's i PSC al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) perquè revisés les partides destinades al referèndum, l'òrgan va emetre un dictamen en què establia que la disposició addicional 31 sobre el procés referendari no s'ajustava ni a la Constitució ni a l'Estatut. Un fet que va portar PSC i C's a presentar una petició de reconsideració a la mesa del Parlament perquè exclogués de la votació dels comptes qualsevol referència al referèndum, per complir amb el que deia el CGE. La mesa, però, va decidir desestimar aquestes peticions.

Per intentar complir amb el dictamen del CGE, C's i PSC van tornar a presentar esmenes per demanar la supressió de la disposició addicional 31 sobre el referèndum, però també ho van fer Junts pel Sí i Catalunya Sí Que es Pot (CSQP). Aquests dos últims grups van presentar-les cadascú per separat, tot i que el text de les dues és idèntic i reforça la via pactada. CSQP volia suprimir-hi qualsevol referència al referèndum unilateral, en canvi, JxSí volia recollir-hi les dues opcions (la via pactada amb l'Estat i la unilateral). De totes maneres, tot apunta que cap de les dues esmenes prosperarà, perquè ni CSQP votarà la de JxSí, ni CSQP votarà la de la coalició sobiranista. Per tant, el que sí que es mantindrà als comptes serà el referèndum unilateral gràcies a un acord entre JxSí i la CUP.

Aquesta tarda començarà el debat final de la llei de pressupostos que ha d'acabar demà amb l'aprovació definitiva dels comptes amb els vots favorables de JxSí, els dos de la CUP i les vuit abstencions que els cupaires ja van anunciar. Tot fa preveure, però, que aquests pressupostos acabaran al TC poc després que quedin aprovats. El PSC –a través del PSOE– i el PP ja van anunciar que presentarien un recurs a l'alt tribunal perquè consideren que les partides destinades al referèndum són totalment "inconstitucionals".

Augment de la despesa social

L'increment de la despesa social va ser un dels punts que van acordar Junts pel Sí i la CUP. Si bé en un principi, la proposta del Govern era incrementar la despesa 1.170 milions d'euros respecte del 2015, l'acord amb la CUP va fer que s'incrementés fins aproximadament 1.400 milions d'euros respecte el 2015. De fet, els acords en ensenyament i en Renda Garantida de Ciutadania van ser els dos punts que van incrementar aquesta despesa. De totes maneres, JxSí no va acceptar els canvis en fiscalitat que reclamava la CUP.

L'oposició evidenciarà les diferències entre JxSí i la CUP

A la comissió d'Economia del mes de febrer, la CUP ja va voler evidenciar les diferències amb JxSí. Tot i que donaran suport als comptes, en aquesta comissió els cupaires es van aliar amb l'oposició per fer perdre al Govern més d'un miler de les 2.413 esmenes presentades al projecte de llei. Al ple que comença aquest dimarts, es preveu que aquestes esmenes també es portin al ple i la CUP torni a votar al costat de l'oposició. De totes maneres, JxSí ja va deixar clar fa unes setmanes que les qüestions acordades per l'oposició no tindran cap efecte en els pressupostos del 2017.