El Parlament atura l'activitat uns minuts per commemorar el Dia Internacional de les Dones

A les 12 del migdia en punt, el Parlament ha aturat la seva activitat per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Tots els diputats de la cambra han abandonat la sala de plens per baixar fins a la porta del Parlament on la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha llegit una declaració en la qual ha posat en valor la "llarga lluita" per aconseguir la igualtat entre homes i dones.

Una igualtat, però, que avui dia és encara "formal", ha lamentat. "Sobre el paper", homes i dones tenen els mateixos drets i les mateixes oportunitats de vida, però a la pràctica i en realitat, "això no és veritat", ha explicat Forcadell. Com a exemple, la presidenta ha posat la diferència salarial que hi ha entre homes i dones. Les dones cobren "un 26% menys", segons dades del departament de Treball, Benestar i Famílies. I aquesta "és només una de les desigualtats existents", ha subratllat Forcadell.

Per lluitar contra la desigualtat entre homes i dones, la presidenta del Parlament ha explicat que el Parlament va aprovar la Llei per la Igualtat de dones i homes i demanat "no resignar-se a acceptar les desigualtats". Per demostrar el compromís de la cambra amb la lluita per la igualtat de drets entre homes i dones, tots els diputats s'han sumat a l'aturada organitzada a nivell internacional.