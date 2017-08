El Parlament condemna de forma unànime els atemptats en un emotiu minut de silenci

El Parlament ha condemnat aquest divendres de forma unànime els atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost en un ple extraordinari en què s'ha recordat a les víctimes en un emotiu minut de silenci. La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha estat l'encarregada de llegir una declaració institucional, consensuada entre tots els grups, en què s'ha mostrat el condol als familiars de les víctimes dels atacs, s'ha posat en valor la reacció "cívica" de la ciutadania davant els atemptats i s'ha remarcat la tasca "excel·lent" de les forces de seguretat i els cossos d'emergència a l'hora de fer front als atacs.

No ha estat un matí qualsevol al Parlament. L’habitual discrepància entre els grups polítics ha quedat fora de l’hemicicle -malgrat que la CUP ha signat una proposta de declaració alternativa- i els 135 diputats han exhibit unitat per condemnar unànimement els atemptats terroristes que van sacsejar Catalunya la setmana passada.

A la tribuna de convidats, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i representants dels cossos d’emergència i policials que van evitar que les conseqüències dels atacs terroristes fossin encara més grans. Ha estat un ple extraordinari curt en el que la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha llegit un breu comunicat de condemna als atemptats i al terrorisme (sense fer servir la paraula jihadista), seguit dels aplaudiments de tots els diputats i del minut de silenci per mostrar el condol per les víctimes.

540x306 L'hemicicle del Parlament, durant el minut de silenci per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils / CÈLIA ATSET L'hemicicle del Parlament, durant el minut de silenci per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils / CÈLIA ATSET

"El Parlament condemna unànimement els brutals atemptats comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost", ha començat a llegir Forcadell deu minuts després de les 12. És el segon comunicat de la institució des de dijous passat i els responsables de tots els grups parlamentaris van decidir que es llegís de forma solemne a l’hemicicle de la cambra.

El Parlament ha expressat el condol a les víctimes mortals i el suport a amics i familiars, així com també els desitjos perquè tots els ferits puguin recuperar-se de les seqüeles físiques i psicològiques. També ha agraït la tasca dels cossos d’emergència i policials que van actuar per ajudar les víctimes i per desarticular la cèl·lula terrorista. "Davant d’una situació d’extrema gravetat, la ciutadania, les institucions i els serveis públics del país han actuat d’una manera exemplar", ha indicat Forcadell durant la lectura de la declaració institucional.

La reacció "cívica" de la societat catalana ha estat especialment aplaudida per la cambra catalana. "El Parlament vol desatacar especialment la reacció cívica de la societat catalana, que ha mostrat des del primer moment un immens esperit solidari", s’ha pogut llegir en el comunicat. "La societat ha sabut respondre majoritàriament amb la maduresa necessària per a saber distingir entre la utilització espúria de les religions com a font d’extremisme violent i la pacífica convivència de les diverses identitats religioses a Catalunya", ha afegit Forcadell. Una resposta "d’una societat democràticament madura i cohesionada entorn de la pluralitat i la llibertat".

Després d’agrair també les mostres de solidaritat rebudes internacionalment, el Parlament s’ha compromès a seguir apostant per la cultura de la pau i la no violència i a treballar per afavorir "la tolerància i el diàleg i la prevenció dels extremismes violents". "Els terroristes volen generar odi i por i aniquilar valors com la llibertat i el respecte a la diferència. És per això que és tan important la resposta serena, solidària i pacífica de la societat", ha conclòs.

El ple extraordinari d’aquest divendres és una de les tres decisions que ha pres el Parlament aquesta setmana. Les altres dues: participar com a institució en la manifestació d’aquest dissabte a Barcelona contra els atacs terroristes i concedir la medalla d’or als cossos d’emergència i a les policies que van actuar per respondre als atemptats.

La CUP planteja una declaració alternativa

Tot i haver-se sumat a la declaració unànime del Parlament, la CUP ha volgut plantejar també una declaració alternativa de rebuig als atacs i de solidaritat amb les víctimes. Els cupaires volen que, a més, s'incideixi en les causes que han propiciat, segons ells, el naixement d'organitzacions terroristes com l'Estat Islàmic. La declaració no ha comptat amb el suport de la resta de forces polítiques. De fet, el president del grup popular, Xavier García Albiol ha criticat als cupaires un cop acabat el ple per no haver aplaudit després de la lectura del manifest. Albiol els ha qualificat de "desestructurats socials".

La CUP, en la seva declaració, considera "imprescindible" analitzar les "causes" dels fets succeïts. "Cal analitzar l'Estat Islàmic com un fenomen vinculat a les lògiques de guerra global que comença amb el quartet de les Açores", asseguren els cupaires, en al·lusió a la trobada dels presidents d'Estats Units, Espanya, Portugal i el Regne Unit abans de la guerra d'Iraq. Així, demana que el Parlament es comprometi a revisar la "pertinença a totes les institucions internacionals per a garantir la cultura de la pau". També rebutja el feixisme, el racisme i l'islamobòbia i reafirma que l'Estat Islàmic no representa la comunitat musulmama. "És aquesta comunitat que arreu del món pateix amb escreix l'odi i el terrorisme", assegura la declaració alternativa.