El Parlament demana que els delictes relacionats amb la corrupció tinguin el termini de prescripció més alt del codi penal

Després d'aplaçar la votació tres vegades, aquest dijous finalment s'han aprovat les conclusions de la Comissió d'Estudi de Mesures contra la Corrupció. Si dimarts aquesta comissió va demanar "limitar o eliminar" els aforaments, entre d'altres mesures, aquest dijous ha aprovat demanar que es modifiqui la legislació actual per tal que els delictes econòmics relacionats amb la corrupció "tinguin el termini més llarg de prescripció previst al codi penal", és a dir, de fins a 20 anys.

En un principi, la CUP i Catalunya Sí Que es Pot demanaven que no hi hagués cap mena de termini de prescripció per aquest tipus de delictes. La proposta no va obtenir l'aval de la resta de grups parlamentaris i aquest dijous, han decidit rebaixar-ho establint de topall el màxim que marca el codi penal. La proposta s'ha aprovat amb els vots de tots els grups, excepte PP i C's, que s'han abstingut.

De les més de 100 conclusions que s'han votat aquest dijous, també s'ha aprovat demanar reforçar el règim d'incompatibilitats i no admetre processats o investigats per corrupció a les llistes electorals. En aquest últim cas, però, el PP hi ha votat en contra. La comissió també ha aprovat que es limiti la despesa electoral fins a un 50% del que està permès actualment. Tots els grups hi han votat a favor, excepte PP i PSC que s'han abstingut.

Controlar més exhaustivament la contractació pública també ha estat un dels punts destacats que s'han aprovat. Així, els grups parlamentaris han demanat "reforçar" la transparència de la contractació pública a través de mecanismes com la publicació de tots els contractes formalitzats o la creació d'un òrgan de contractació administrativa que "centralitzi" la licitació i adjudicació de la contractació de tots els ens del sector públic. A més, tots els grups han acceptat la proposta de la CUP que demanava impedir que es pugui accedir a concursos públics les empreses que tinguin seu o filials "en paradisos fiscals". Això sí, el text ha hagut d'eliminar les referències a Andorra o Mònaco.

A partir d'ara, totes aquestes mesures es traslladaran a la mesa del Parlament qui, juntament amb la Junta de Portaveus, ha de decidir si eleva al Ple aquestes mesures. El president d'aquesta comissió, Benet Salellas (CUP), ha emplaçat a tots els grups a "continuar lluitant contra la corrupció" i a participar en la cimera que hi ha prevista en les "properes setmanes" al Parlament.