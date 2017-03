El Parlament demana "limitar o eliminar" els aforaments per evitar "la impunitat" en la corrupció

La Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció ha aprovat aquest dimarts la primera part de les conclusions que ha elaborat. La votació, però, continuarà demà, quan s'aprovaran la resta. Unes conclusions que arribaran amb retard perquè els grups parlamentaris ja les han ajornat un cop.

De moment, la Comissió, a proposta de Junts pel Sí i la CUP, ha demanat "limitar o eliminar els aforaments", per evitar que suposin "un espai d'impunitat" per lluitar contra la corrupció. En aquesta proposta, el PP s'ha abstingut i C's hi ha votat en contra perquè la formació és partidària d'eliminar-los per complet.

Aquesta només ha estat una de les gairebé 30 peticions que ha votat aquest dimarts la Comissió per lluitar contra la corrupció. El finançament dels partits polítics, però més específicament el de les fundacions que hi estan relacionades, també s'ha debatut. Així, tots els representants dels grups parlamentaris, excepte PP i C's que s'han abstingut, han demanat que la normativa sobre finançament de partits polítics també s'estengui a les fundacions que hi estan vinculades. D'aquesta manera, la "fiscalització" a la qual estan sotmesos els partits polítics també serviria per les fundacions, que haurien de publicar els comptes de "manera detallada" i sotmetre's a la "fiscalització d'un òrgan independent".

Durant la Comissió, també s'ha aprovat demanar que hi hagi un control més exhaustiu de la contractació pública, així com la creació d'un "mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau" que sigui independent del Govern i que serveixi per coordinar els diferents organismes que actualment ja existeixen per lluitar contra la corrupció com és la fiscalia Anticorrupció de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o l'Oficina Antifrau. Un punt que ha tingut els vots favorables de tots els grups, excepte el PP, que hi ha votat en contra, i C's s'hi ha abstingut.

Sense acord sobre la prescripció dels delictes de corrupció

La comissió s’ha emplaçat a trobar una solució transaccionada en relació a la prescripció dels delictes de corrupció. En la votació d'aquesta tarda, els grups han rebutjat la proposta de la CUP i Catalunya Sí que es Pot de fer-los imprescriptibles, és a dir que es puguin jutjar encara que passi molt temps dels fets, ja que s’hi ha oposat Junts pel Sí, Ciutadans, el PSC i el PP.

Tanmateix, el diputat de la coalició independentista Gerard Gómez de Moral s'ha mostrat partidari a arribar a un acord en aquest àmbit ampliant els terminis de prescripció a més anys. El de Junts pel Sí ha justificat el seu vot en contra a la proposta de la CUP i CSQP recordant que només els delictes que tenen a veure amb el genocidi es poden jutjar passi el temps que passi. "És forçat equilibrar-ho", ha dit el Gómez del Moral en relació a atribuir també la no-prescripció als delictes de corrupció.

A la Comissió de demà dimecres, s'acabaran de votar les conclusions que quedin. Un cop aprovades, s'hauran de publicar al DOGC i presentar a la Mesa del Parlament qui, juntament amb la Junta de Portaveus, haurà de decidir si elevar la seva tramitació al Ple del Parlament. De totes maneres, la Comissió de demà també decidirà si demanen a la Mesa que les conclusions aprovades passin per Ple.