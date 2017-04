El Parlament aprova l'impost als béns improductius amb els vots de JxSí, la CUP i CSQP

El Parlament ha donat llum verda a l'impost d'actius improductius, que pretén gravar els béns de les empreses destinats a l'ús privat dels seus socis. La proposició de llei impulsada per JxSí i la CUP ha comptat amb els vots favorables dels grups proposants i de CSQP, mentre que el PSC s'ha abstingut i Cs i el PP hi han votat en contra.

La llei grava -amb un impost que va del 0,21% al 2,75%- immobles improductius a nom de l’empresa i també els béns de luxe quan no tinguin relació amb l’activitat empresarial: els iots de vuit metres o més d’eslora, els vehicles a a partir dels 200 cavalls i les aeronaus. La meritació s'ha aprovat que sigui l'1 de gener tret d'aquest 2017, que es farà el proper 30 de juny.

Des de CSQP, que tot i els dubtes ha votat favorablement, el portaveu Joan Coscubiela ha expressat la possibilitat de tractar-se d'una llei "placebo" que té com a objectiu "fer veure que el Govern té una política fiscal progressiva". Coscubiela ha criticat que aquesta iniciativa respongui a una compensació de no haver tocat l'IRPF, l'impost de societats (IS) i l'impost de patrimoni en els pressupostos. "El resultat dista molt de gravar les grans fortunes", ha lamentat.

De la seva banda, el diputat socialista Òscar Ordeig ha justificat l'abstenció perquè la tramitació s'ha produït "a correcuita" i, ha denunciat, "no ha tingut en compte" les esmenes del seu grup que anaven orientades a millorar el contingut. Precisament, sobre el contingut de la proposta, Ordeig ha assenyalat que la manera de lluitar contra el frau fiscal s'aconsegueix "amb més control i més inspeccions de l'agència tributària catalan". A més, el PSC també s'ha abonat a la tesi de la coalició d'esquerres. "Per què no es va tocar l'IRPF, l'IS i l'impost de patrimoni?", s'ha preguntat.

L'oposició de Cs l'ha explicat el diputat Antonio Espinosa, que ha subratllat que la mesura respon a una voluntat de l'executiu "d'acontentar la CUP". Espinosa ha volgut deixar clar que la recaptació serà "molt petita" i que, a més, el tribut toparà amb l'impost de patrimoni. "Estem davant d'una doble imposició sense fonament", ha alertat. El diputat de la formació taronja ha optat perquè l'agència tributària faci "tasques d'inspecció" sobre si es comet frau en l'impost de patrimoni.

Des del PP, el diputat Santi Rodríguez ha alertat de la possibilitat que es produeixin "deslocalitzacions" d'algunes empreses. A més, ha apuntat que l'elecció de presentar la mesura com a proposició de llei pretén amagar la "memòria econòmica" i ha demanat al Govern que presenti el "cost de gestió" i la "recaptació de l'impost".

El diputat Benet Salellas, de la CUP, ha defensat que l'impost té "voluntat recaptatòria i censal" i ha criticat que des de l'oposició s'analitzi cada moviment "en clau electoralista". Salellas ha recordat que la posició dels anticapitalistes respecte l'IRPF, l'IS i l'impost de patrimoni s'ha "repetit fins a la sacietat".

Finalment, des de JxSí, la diputada Carmina Castellví ha defensat que les empreses "no han d'amagar els béns productius dels seus socis" i ha retret al PSC que no donés suport a la normativa.