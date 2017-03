El Parlament inicia la reforma del reglament per a la desconnexió exprés

Un cop la setmana passada la Mesa del Parlament va admetre a tràmit la iniciativa per a reformar el reglament del Parlament, aquest dimarts s'ha consumat el segon tràmit: la cambra ha aprovat la creació d'una ponència conjunta per tal que s'iniciï el canvi de les regles de joc que han de possibilitar a Junts pel Sí i la CUP tramitar la llei de desconnexió de forma exprés. És a dir, en un sol debat parlamentari.

Està previst, segons fonts parlamentàries, que es creï en el si de la comissió del reglament que presideix Carme Forcadell i que la Mesa ha convocat per aquest dijous. Tanmateix, els grups de l'oposició han dit que no hi participaran perquè no estan d'acord amb l'objectiu de la reforma que persegueix Junts pel Sí i en el si de la Mesa han votat en contra de la creació de la ponència (tan Ciutadans i PSC com Catalunya Sí que es Pot).

La ponència conjunta és un instrument parlamentari previst al reglament per iniciar una proposició de llei de forma consensuada entre tots els grups. De manera que el redactat d'una proposició de llei es faci des dels inicis conjuntament. Tanmateix, en matèria de reforma del reglament, està prevista aquesta forma en el mateix reglament.

JxSí impulsa la reforma del reglament per afegir una nova via a la tramitació exprésUna de els modificacions que promou Junts pel Sí és que els grups, tal com té ara dret el Govern, també puguin tramitar una proposició de llei per lectura única -és a dir, en un sol debat al ple- si així ho acorda la Mesa del Parlament, on ara precisament Junts pel Sí té majoria. Fins ara, la lectura única, en el cas dels grups, només era possible per consens.

D'altra banda, la Mesa del Parlament també ha admès a tràmit l'esmena de Junts pel Sí als pressupostos per intentar complir amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i, alhora, mantenir el referèndum.

El PP busca un front comú per evitar la reforma

Després de la reunió de la Mesa del Parlament, el portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha anunciat que buscaria aliances amb la resta de grups parlamentaris per establir una estratègia contra la reforma de reglament. En roda de premsa, el dirigent popular ha explicat que valoraran amb l'oposició fer un "front democràtic" per oposar-se a la reforma. Fernández creu que hi ha antecedents, com el recurs d'empara contra les ponències de la llei de desconnexió que els avalen (des de Junts pel Sí consideren que són casos diferents perquè en el cas de la reforma del reglament la ponència està prevista reglamentàriament).

Al seu torn, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, ha anunciat que no participarà en la ponència conjunta per reformar el reglament i ha titllat d'"error" la iniciativa de Junts pel Sí perquè creu que "degrada" la vida parlamentària. Així, ha implorat als independentistes que si volen fer una reforma ho presentin per la via de la proposició de llei i no els obliguin a participar en una ponència conjunta de tots els grups. CSQP creu si els grups s'hi oposen, Junts pel Sí no pot tirar endavant la ponència. Tanmateix, ha rebutjat recórrer a un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, a diferència del PP, per aturar-la.

Per la seva banda, el portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha criticat també la creació de la ponència de la reforma del reglament i ha dit que el grup socialista es planteja presentar una petició de reconsideració a la decisió de la Mesa del Parlament (tenen dos dies per fer-ho). "No podem avalar l'estratègia [de Junts pel Sí] políticament", ha afegit assegurant que no participaran en la ponència conjunta. Tanmateix, Pedret ha descartat, per ara, presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.