El Parlament investigarà la guerra bruta de l’Estat

El Parlament de Catalunya es prepara per afrontar aviat dues noves comissions d’investigació. La setmana passada C’s, el PP i el PSC anunciaven que n’impulsarien una sobre el cas Santi Vidal i la resposta de Junts pel Sí no s’ha fet esperar. Ahir la coalició independentista va avançar que en les pròximes hores registrarà una comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya. De fet, quan s’han acumulat les crítiques de l’oposició pel cas Vidal, el Govern ha recordat que les mentides de l’exsenador d’ERC no han de desviar l’atenció del que han fet les “clavegueres de l’Estat” per combatre el procés sobiranista. “La diferència entre uns i altres és que nosaltres no hem fet res del que se’ns atribueix”, subratllava el vicepresident, Oriol Junqueras, en la seva compareixença parlamentària recent.

La cambra catalana investigarà, doncs, les actuacions del ministeri de l’Interior per treure draps bruts a dirigents sobiranistes. Algunes de les màximes expressions públiques d’aquesta operació Catalunya és la conversa filtrada entre l’exministre Jorge Fernández Díaz i l’exdirector de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, i la que van mantenir al restaurant La Camarga Alícia Sánchez-Camacho i Victoria Álvarez. Probablement ells seran alguns dels citats pel Parlament. Fonts de JxSí expliquen que també es demanarà la compareixença de la vicepresidenta espanyola, Soraya Saénz de Santamaría; el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, i el delegat del govern espanyol, Enric Millo. Els comissaris de la Policia Nacional José Villarejo i Marcelino Martín Blas, que últimament han desfilat davant el jutge per aclarir l’existència d’una memòria USB amb dades de la família Pujol, són altres dels candidats a acabar en la llista definitiva de compareixents.

Des del cas Pujol fins a Xavier Trias, passant per l’informe de la UDEF sobre l’expresident Artur Mas que va sortir en plena campanya electoral del 2012, els independentistes pretenen que els responsables polítics de l’operació donin explicacions al Parlament. Un dels episodis més comprometedors va ser la conversa que va difondre el digital Público entre Fernández Díaz i De Alfonso, en què es conjuraven per “afinar” proves contra dirigents independentistes.

Tot i que Junts pel Sí podria impulsar en solitari la comissió d’investigació, ha traslladat la proposta a CSQP i la CUP, que s’han compromès a respondre avui. Els comuns, però, són partidaris de centrar els esforços de la investigació al Congrés de Diputats.

Investigació oberta al Congrés

La comissió del Parlament coincidirà amb la que l’oposició crearà al Congrés de Diputats. Ahir ERC i el PDECat justificaven aquest fet. “Les explicacions mai sobren”, va argumentar la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal. El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va anar més enllà en opinar que, al Congrés, el PP, el PSOE i C’s no permetran un pla de treball “ambiciós”.

L’operació Catalunya afecta líders catalans, recorden fonts de JxSí per justificar la investigació del Parlament. La llista de compareixents serà, però, més ambiciosa que les persones que hi acabaran declarant. L’escenari més probable és que, com ha passat sempre que se’ls ha citat, els ministres i alts càrrecs del govern espanyol rebutgin la citació de la cambra catalana. On teòricament no es podrien negar a comparèixer és al Congrés, però caldrà veure si els partits els hi acaben reclamant l’assistència.