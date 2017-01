El Parlament basc crea una ponència per reformar l'Estatut des del "respecte" a la llei i a la voluntat ciutadana

El Parlament basc ha aprovat aquest dijous la constitució d'una ponència per abordar una reforma de l'Estatut d'Autonomia de Gernika des del "respecte" a l'ordenament jurídic i a la voluntat "democràticament expressada" per la ciutadania basca. La creació d'aquest grup de treball ha estat recolzada pel PNB, Elkarrekin Podem i el PSE-EE, mentre que EH Bildu s'ha abstingut i el PP ha votat en contra.

La constitució de la ponència, que reprendrà els treballs d'un fòrum similar creat a la Cambra en la passada legislatura, ha estat aprovada pel ple del Parlament, que ha debatut sobre aquesta iniciativa a proposta del PNB i el PSE-EE, formacions que donen suport al Govern basc.

Malgrat que no han donat suport a la iniciativa, EH Bildu i el PP han confirmat que participaran en els treballs d'aquest fòrum.

Els detalls del text

El text planteja la creació d'una ponència parlamentària específica per a la "actualització de l'autogovern d'Euskadi". Aquest grup de treball buscarà "el màxim consens possible entre diferents" per arribar a "una formulació oberta, però concreta" sobre les 'bases i principis' per a la reforma i actualització del sistema d'autogovern d'Euskadi.

La resolució aprovada aquest dijous indica que d'acord a aquestes 'bases i principis', aquest fòrum parlamentari "establirà / acordarà la fórmula / procediment més adequat per a l'elaboració d'un esborrany de text articulat que anunciï una reforma de l'Estatut de Gernika respectant l'ordenament jurídic".

En un altre apartat del document s'afirma que la ponència també " respectarà la voluntat política democràticament expressada per la ciutadania basca". L'objectiu és actualitzar el sistema d'autogovern "com a oportunitat perquè una majoria àmplia i plural de bascos renovi el pacte polític i social que li permeti fer front als reptes presents i futurs".