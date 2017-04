El Parlament valida amb recels el retard en l'aplicació de l'impost a les begudes ensucrades

El Parlament ha aprovat la pròrroga de la posada en marxa de l'impost sobre les begudes ensucrades, després que el Govern fes un decret llei per posposar-ne l'aplicació. El tràmit ha comptat amb 83 vots favorables –de JxSí, CSQP i la CUP– i 49 en contra –de Cs, PSC i PP.

D'aquesta manera, el tribut sobre les begudes ensucrades –inclòs a la llei d'acompanyament aprovada juntament amb els pressupostos– entrarà en vigor l'1 de maig, un mes més tard del que s'havia acordat inicialment. El Govern va decidir retardar l'aplicació, després que les empreses del sector es queixessin que no tenien prou temps per adaptar tots els "ajustos" per tenir a punt la implantació de l'impost. A més, la normativa també inclou que la tarifa que s'aplica a les estades en establiments turístics deixa exemptes les reserves fetes abans de l'entrada en vigor de la llei.

Aquest impost gravarà les begudes ensucrades envasades que continguin entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres, amb fins a 12 cèntims per litre per les que superin els 8 grams. El cost afegit l'haurà d'assumir el consumidor.

La validació del decret llei no ha estat exempt de polèmica i retrets per part dels grups de l'oposició. Des de Cs, la diputada Laura Vílchez ha assenyalat que ja hi ha prou càrrega fiscal a Catalunya i que hi ha "altres fórmules" per abordar l'obesitat i la diabetis que no sigui aquest impost.

La diputada del PSC Alícia Romero ha volgut recordar que el decret llei és un recurs "extraordinari". "No veiem on hi ha la urgència i la necessitat d'aprovar aquesta modificació", ha subratllat Romero, que ha lamentat no haver pogut fer una llei "sense presses" i amb més "garanties". En aquesta línia, la diputada socialista ha considerat que el Govern "no fa les coses bé perquè la CUP el pressiona", i ha posat en dubte que existeixi un "reglament pel desenvolupament de la llei".

Al seu torn, la diputada de CSPQ Jessica Albiach també ha apuntat que "el Govern no està fent les coses bé" i ha volgut recordar que l'impost sobre les begudes ensucrades té l'origen en la moció del seu grup, "que era ambiciosa i posava l'alimentació al centre".

Des del PP, el diputat Santi Rodríguez ha explicat que el seu grup no tan sols es mostrava disconforme amb l'ajornament de l'entrada en vigor de l'impost, "sinó també amb la seva aplicació". Rodríguez ha afegit que "no hi ha un criteri clar" sobre quines begudes abasteix, i també ha assenyalat la mancança d'un reglament que controli el desenvolupament de la normativa. "És un cúmul de despropòsits", ha apuntat.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha assegurat que "cal regular" l'alimentació i l'ha considerat un dels grans problemes dins l'àmbit de la salut. En referència a les paraules de la diputada socialista, Reguant ha criticat que "s'atribueixen massa poders" als anticapitalistes, quan "en aquest cas qui fa pressió són les distribuïdores".