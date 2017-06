El Parlament insta el Govern a plantejar als ciutadans la relació amb Europa després del referèndum

El Parlament ha aprovat aquest dijous una moció que demana al Govern "obrir un gran debat nacional i democràtic" sobre el model de relacions exteriors. El debat s'hauria d'impulsar a partir de la celebració d'un referèndum vinculant i de la realització del procés constituent. Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP hi han votat a favor, i el PSC, Cs i el PP han emès un vot en contra.

El text de la moció demana que aquest model es decideixi a través d'institucions i procediments democràtics participatius i que, en concret, inclogui una visió sobre Europa i la relació amb la UE que els catalans "lliurement" vulguin tenir. El text també aposta perquè el Govern defensi la justícia social i el dret a l'autodeterminació en el marc de la Declaració Universal dels Drets Humans, amb els vots a favor de JxSí, CSQP i la CUP, i anima a impulsar un nou projecte europeu que també permeti combatre l'augment de la xenofòbia i l'extrema dreta, que ha tingut el vot en contra del PPC.

La visió crítica de les polítiques de la Unió Europea ha rebut l'aval de tots els grups, menys els de PP i Cs, que diferien en part de la diagnosi que feia la moció proposada per la CUP. El text denuncia "l'escassa eficàcia" de la UE per "salvaguardar i reforçar" els drets socials i democràtics de la ciutadania. En aquest context, el text també insta el Govern a defensar a la UE i en fòrums internacionals "la necessitat d'un nou projecte europeu que corregeixi els dèficits democràtics i socials" i que alhora permeti fer front "de manera més decidida i amb fermesa" a la xenofòbia i l'extrema dreta. Aquest punt ha rebut només el vot en contra del PPC.

Finalment la moció també reclama que el Govern contribueixi a construir un àmbit de cooperació i solidaritat a la regió euromediterrània, tant per vetllar pels drets humans com pels col·lectius dels pobles i nacions sense estat. En aquest context també demana fer del Mediterrani un mar de "trobada dels pobles i no una tomba per als que fugen de les desigualtats i els conflictes", que s'ha aprovat amb els vots a favor de JxSí, CSQP i CUP.

El diputat del PP Juan Milián s'ha mostrat "sorprès" que Junts pel Sí i la CUP hagin coincidit en una moció d'aquestes característiques, ja que ha retret que els anticapitalistes portaven en el programa electoral la voluntat de "sortir de la Unió Europea i de l'euro". El diputat de la CUP Carles Riera li ha respost que es ratificaven en aquest objectiu i que la moció que han presentat era "només per demanar una posició crítica sobre la Unió Europea i acceptar que cal un nou projecte per a Europa".