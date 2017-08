El Parlament prohibirà l’entrada a policies armats i amb la cara coberta

La primera reunió de la mesa després de vacances també va servir per acordar un protocol d’actuació per l’accés dels cossos policials al Parlament. Després que la Guàrdia Civil es personés a la cambra catalana el 20 de juliol per demanar informació sobre el diputat no adscrit Germà Gordó, imputat en el cas 3%, la mesa va aprovar ahir un text per regular aquest tipus d’actuacions. Segons el document, al qual ha tingut accés l’ACN, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, serà qui haurà d’autoritzar l’entrada dels agents, els quals “dipositaran les armes en un armari i hauran de mantenir el rostre descobert mentre siguin dins el Parlament”. El text també estableix que tant els agents com el fiscal s’hauran d’identificar davant dels Mossos al Parlament.

El protocol, aprovat per unanimitat pels set membres de la mesa, va ser criticat durament pel PP, que no hi té cap representant. El líder del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, va considerar que amb les noves mesures el Parlament “posa dificultats a l’actuació de les autoritats judicials”, i va retreure directament a PSC i Cs haver-hi votat a favor. Pel cap de files socialista, Miquel Iceta, en canvi, el text “facilita la feina de la Guàrdia Civil”.

La mesa també va acordar emprendre accions legals contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la resta de persones que no van comparèixer a la comissió de l’operació Catalunya. El Parlament demanarà, però, assessorament legal abans de fer cap pas. Cs i PSC van votar contra la decisió perquè el Consell d’Estat no obliga els sol·licitats a comparèixer.