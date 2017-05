El Parlament comença a debatre com protegir les persones que denunciïn casos de corrupció

El ple del Parlament ha aprovat avui per unanimitat començar a tramitar la proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures contra la corrupció, plantejada per Cs, que no ha rebut cap esmena en el debat previ. El text estableix que les persones físiques o jurídiques que denunciïn casos de corrupció tinguin dret a una identitat jurídica plena, llevat que tinguin implicació en els fets denunciats”.

Si s'aprovés tal com està redactada, els denunciants tindrien el dret a preservar en secret les seves dades personals quan facin la denuncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya. La proposició també recull que els poders públics promoguin i adoptin "programes de detecció i persecució de males praxis, irregularitats, fraus o qualsevol tipus de fet il·lícit".

El diputat de Ciutadans Fernando de Páramo ha sigut l’encarregat de defensar la proposició i ha subratllat la necessitat d'aprovar la llei perquè, segons ell, " a Catalunya s’ha protegit els corruptes i no els que s’atreveixen a denunciar". El diputat del partit taronja ha criticat que els acusin de realitzar una "operació de màrqueting" en al·lusió a ERC, CSQP i CUP, que ahir van qualificar la proposta d' "operació cosmètica" en la lluita contra les males pràctiques.

El socialista Jordi Terrades ha justificat el suport a la proposta perquè "els mecanismes per actuar contra la corrupció fins ara no han sigut eficients", i ha evitat recordar casos concrets a Catalunya, però, en canvi, ha citat l’escàndol del fiscal Anticorrupció Manuel Moix. També ha avançat alguna esmena al redactat final, com ara "crear oficines independents per controlar aquestes actuacions irregulars de responsables polítics, tècnics o jurídics dels departaments amb una legislació específica.

Després de recordar que " el partit de la Generalitat té diferents casos oberts que soscaven la credibilitat de les institucions democràtiques", Lluís Rabell, de Catalunya Sí que es Pot, ha assegurat que “cal donar garantia jurídica als denunciants d’eventuals represàlies amb la voluntat d’enviar el missatge que la lluita contra les males pràctiques ens incumbeix a tots”.

Invasió de competències

Esperanza García, del PP, ha deixat clar que " no per regular més hi ha més qualitat democràtica" i ha remarcat que "aquesta proposició requereix millores com els riscos de les denúncies falses". La diputada ha lamentat la "manca de concreció" de la iniciativa perquè l’OAC ja garanteix l’anonimat dels denunciants, i ha criticat que un partit de l’oposició presenti una proposició que "envaeix competències" de l’Estat.

Benet Salellas, de la CUP, ha posat l’accent en aquest aspecte per aclarir que " és estrany que no plantegin modificacions a la legislació estatal perquè no té cap tipus d’efectivitat aquesta llei”. El cupaire ha explicat: "Estem d’acord amb el títol de la llei", però ha assegurat que "costa de veure alguna cosa concreta que serveixi en la lluita contra la corrupció".

Gerard Gómez, de Junts pel Sí, també ha ironitzat que la llei suposa una invasió de competències i "al Congrés tenen la possibilitat de posar-hi remei", i ha sentenciat: "La llei és molt millorable perquè no sabem si és una llei o un tríptic electoral, perquè no té cap solidesa".

"És sorprenent, perquè protegir els que alerten és un dels compromisos de la comissió de la corrupció que es va fer al Parlament i una directriu internacional", més enllà que "s’han aprovat diferents mocions al respecte", ha dit Gómez. Tampoc ha estalviat retrets per a la negativa de Cs a "fer una ponència conjunta perquè volen ser els primers a presentar-la".