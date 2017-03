El Parlament reprova la CUP per l''escrache' a la seu del PP

L’intent d’ocupació d’Arran, amb el suport d’Anna Gabriel i David Fernàndez, ha situat en un mateix front tots els grups parlamentaris menys la CUP. Ahir el PP va comunicar a la junta de portaveus la voluntat de promoure una declaració que condemni l’acció de l’esquerra anticapitalista i va aconseguir el suport de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, el PSC i Ciutadans. La diputada popular Esperanza García va titllar els fets d’“intolerables” i va acusar la CUP de no respectar les regles de joc. Així, va celebrar el suport de la resta de grups.

La declaració consensuada entre els partits, molt concisa, apel·la als principis de “pluralisme polític” i rebutja “fermament” l’ escrache i l’intent d’ocupació de la seu dels populars. Els grups asseguren que el respecte cap a totes les forces polítiques és la “base” del sistema institucional i que, per tant, la “discrepància política i ideològica” no pot ser motiu per justificar cap acció “intimidatòria”. Tot i que la reprovació és majoritària en el si de la cambra, el text no tindrà rang de declaració institucional ni es votarà en el ple del Parlament, ja que només els posicionaments presos per unanimitat poden elevar-se com a declaració institucional en el plenari de la cambra. El text quedarà com un acord de la junta de portaveus, un òrgan on són presents totes les veus dels grups.

Malgrat l’aliança de Junts pel Sí amb la CUP en el procés d’independència, la coalició va tornar a desmarcar-se de l’escarni. “Condemnem sense matís els fets a la seu del PP”, va manifestar ahir el portaveu adjunt de la coalició independentista, Roger Torrent, que va considerar que això no eixampla la base del sobiranisme de cara el referèndum. Des de Junts pel Sí consideren l’acció d’Arran com un error estratègic que pot donar munició a Madrid a l’hora d’atacar el moviment. “El procés que viu el poble de Catalunya és i serà pacífic, democràtic i cívic, o no serà”, va insistir el diputat Torrent per separar l’escrache de les mobilitzacions del sobiranisme.

“Ni l’actitud ni el taranà”

Des de l’executiu de Carles Puigdemont també es va anar en la mateixa direcció. Alçant un tallafoc davant d’aquells que volen vincular l’intent d’ocupació amb l’independentisme, la portaveu de l’executiu, Neus Munté, va considerar que l’acció no representa “ni l’actitud ni el tarannà” de la majoria de catalans.

Tot i la condemna, el distanciament no va satisfer la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, que, en declaracions a 8TV, va considerar “gravíssim” que Puigdemont no trenqui amb la CUP després dels fets.

La condemna de Junts pel Sí tampoc va satisfer del tot l’oposició. La portaveu del PSC, Eva Granados, va defensar que aquest tipus d’accions s’han de condemnar en tots els contextos i no segons si va bé o malament per al procés. Al seu torn, el portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, també va expressar la seva solidaritat amb el PP i va acusar la CUP de pressionar els altres partits amb “intimidació” i “violència”.

Però lluny de retractar-se, la CUP va treure pit de l’intent d’ocupació. A banda de carregar contra el PP per “banalitzar” la violència, Anna Gabriel va centrar el seu missatge contra JxSí i Catalunya Sí que es Pot per fer el joc, segons ella, als populars. “Apuntalen un marc mental de violència que imposa el PP”, va dir la cupaire, que va titllar la resposta d’aquests grups parlamentaris de “vergonyosa” i “desmesurada”.

Gabriel va definir els fets com una manifestació “davant la seu” dels populars -tot i que Arran parlava d’ocupació-, i va defensar la protesta assegurant que en cap cas hi va haver violència ni es va coartar la “llibertat” de ningú. La diputada va recordar que l’acció va consistir a enganxar “adhesius, cartells i urnes” davant del local d’una formació que veta l’autodeterminació, i es va mostrar “preocupada” per la resposta de l’independentisme majoritari. “L’escarni és una figura inatacable”, va dir. Arran també va fer un comunicat per respondre a les crítiques definint l’intent d’ocupació com a “acció simbòlica” i negant cap tipus de violència.