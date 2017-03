El Parlament simplifica el registre de lobis

El Parlament de Catalunya ha aprovat la creació d'un registre de lobis que permeti a la ciutadania saber quins grups de pressió s'han reunit amb les institucions per intentar influir en les seves decisions. En total, el registre afecta més de 2.000 institucions, entre les quals, els regidors de tots els ajuntaments, els diputats provincials i també els rectors de les universitats. Tots s'hauran d'inscriure en un registre gestionat pel departament de Justícia des d'on es podrà consultar amb qui s'han reunit. La ratificació del decret s'ha aprovat amb 124 vots a favor i cap abstenció ni vot en contra.

Catalunya ja tenia, des del juliol del 2015, un registre de lobis, inclòs a la llei de transparència, que s'ha demostrat ineficient, ja que les persones afectades havien d'inscriure's en diferents registres. El canvi és que, a partir d'ara, "una única inscripció a qualsevol registre servirà per saber amb qui es reuneix cada grup de pressió i per quin motiu", segons ha explicat Jordi Orobitg, diputat de Junts pel Sí. Orobitg ha destacat que el nou registre "estarà vinculat al que ja té el Parlament" i permetrà "simplificar i racionalitzar".

Tots els partits han donat aquest dimecres el seu vot per aprovar el registre únic, però la gran majoria han aprofitat també per criticar altres aspectes del Govern que consideren opacs. Un d'ells ha estat el diputat de la CUP, Benet Salellas, que s'ha preguntat si el cas del Palau s'hauria produït amb aquesta llei aprovada. Ell mateix ha lamentat que no, que "s'hauria pogut seguir traficant" amb els diners públics.

La crítica de Ciutadans i PP va venir pel procés independentista, lamentant l'opacitat que representa "un govern que oculta informació i que té lleis guardades al calaix per ser aprovades en un sol dia i sense debat", en referència a la llei que el Govern vol aprovar per lectura única per autoritzar el referèndum, segons el diputat del partit taronja, José María Espejo-Saavedra.

La diputada popular María José García Cuevas, després de destacar que el decret és "un pas més en l'esforç de la transparència", va criticar "el secretisme i la opacitat per canviar el reglament per aprovar una llei de desconnexió secreta".

El diputat del PSC, Ferran Pedret, ha confiat que "en el futur sigui més fàcil accedir a la informació" dels lobis. Des de Catalunya Sí Que es Pot, Albano Dante Fachin també ha anunciat el vot favorable, però ha advertit que els lobis són "experts a escapar-se del control" que s'intenta establir.