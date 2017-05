Parlament en temps d’excepció

El bloc independentista al Parlament -Junts pel Sí i la CUP- va vetar entre dimarts i dijous totes les compareixences proposades pels partits de l’oposició en dues comissions relacionades amb el Procés, per “l’excepcionalitat” del moment, segons van coincidir el diputat de Junts pel Sí Bernat Solé i el de la CUP Benet Salellas. Dimarts van bloquejar la comissió d’investigació pel cas Santi Vidal i ahir van votar en contra dels dos experts proposats per Catalunya Sí que es Pot (CSQP) i el PSC a la comissió de la reforma del reglament de la cambra. El canvi és polèmic, perquè busca que la majoria del ple pugui aprovar que una llei es tramiti per lectura única, i no com ara, que cal la unanimitat de tots els grups. L’objectiu és tramitar per la via ràpida la llei de desconnexió i poder esquivar-ne la impugnació. Les persones proposades eren els catedràtics en dret constitucional de la UB Xavier Arbós i Joan Vintró.

Jordi Turull (JxSí) i Benet Salellas (CUP) van justificar el seu vot amb l’argument que no és necessari que compareguin experts per una qüestió interna de la cambra i que no n’hi ha hagut mai en casos similars. “No veiem què poden aportar els arguments dels catedràtics en un marc que és més polític que jurídic”, va defensar el cupaire. Fonts de Junts pel Sí admeten a l’ARA, però, que la votació contrària és també per impedir la “tàctica dilatòria” del PSC i CSQP.

L’oposició va ser molt crítica amb l’entesa de JxSí i la CUP. El PSC va ser especialment contundent, i el seu primer secretari, Miquel Iceta, va qualificar d’“agressió” al Parlament el veto de les forces independentistes. Iceta va posar en dubte que el Procés encaixi en els paràmetres de la democràcia, tenint en compte que “avança sobre la base de l’opacitat i limita el paper de l’oposició”. El diputat de Ciutadans José María Espejo-Saavedra es va mostrar sorprès que Turull defensés l’expertesa dels lletrats de la cambra per davant de la dels catedràtics, després que JxSí ignorés les seves recomanacions de promoure la reforma del reglament amb el consens de tots els grups. Per la seva banda, el president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, va subratllar: “No es tracta d’una mera qüestió administrativa [la reforma del reglament] i pensem que un debat assessorat i serè és necessari”.

Consultat per l’ARA, un dels catedràtics vetats, Xavier Arbós, lamenta la decisió del bloc independentista, i no per ell: “Amb aquesta decisió, que respecto al 100%, es perd l’aportació de Joan Vintró, que és un expert en dret parlamentari i a més va ser lletrat del Parlament”. Arbós creu que la decisió de JxSí i la CUP no té a veure amb els noms de Vintró i el seu -fonts del partit de Govern també neguen que s’hagin vetat les persones concretes-, “sinó amb la voluntat que tenen de mantenir un ritme parlamentari que s’alteraria amb les nostres compareixences”. Arbós ha sigut molt crític amb aquesta reforma. En un article a El País, la qualificava de “preocupant”, perquè restringirà el debat i el dret a esmenes dels diputats, i afirmava que era especialment “greu” si es fa servir per a les lleis de desconnexió. Pocs dies després, Joan Vintró responia a aquest article a la web Agenda Pública. Ell no considerava tan greu la reforma del reglament perquè la majoria del ple pugui demanar la lectura única d’una llei, ja que recordava que al Congrés de Diputats ja es pot fer així i que, de fet, la reforma exprés de la Constitució de l’estiu del 2011 pactada pel PSOE i el PP es va fer per lectura única. Vintró sí que considerava que, tot i que es pugui fer legalment, l’aprovació de lleis com la de transitorietat catalana o una reforma constitucional, “s’haurien de tramitar amb el procediment legislatiu ordinari”.

A Vintró ja el va vetar el tripartit

Vintró, que no ha volgut valorar el veto dels partits independentistes, no és el primer cop que és vetat per a una comissió del Parlament. Durant el tràmit de la llei de consultes populars per via de referèndum del 2010 del tripartit -que justament aquest dimecres el TC va anul·lar-, CiU va demanar que comparegués en comissió, però els tres partits del Govern -PSC, ICV i ERC- hi van votar en contra. De fet, tal com va explicar l’ARA l’agost passat, Vintró és la persona proposada per JxSí per substituir un dels tres membres del Consell de Garanties Estatutàries que s’han de renovar.

La comissió Santi Vidal

El no a Vintró i Arbós va arribar després que, per primera vegada a la història del Parlament, una comissió d’investigació no pogués tirar endavant perquè s’havien vetat totes les propostes de compareixença dels grups. Va ser amb la del cas Santi Vidal, tot i que en realitat volia posar llum a les accions que està fent el Govern vinculades al Procés. Ahir el president Puigdemont s’hi va referir i va recordar que ells ja es van oposar a la creació de la comissió i que “el Govern ha donat ja totes les explicacions que calien”. Dimarts, durant el debat en comissió de les compareixences, la diputada de la CUP Gabriela Serra va retreure la voluntat de l’oposició de “perseguir políticament” les mocions aprovades per la cambra pel referèndum.