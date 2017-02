El Parlament ajorna la votació de les conclusions de la comissió contra la corrupció

La comissió d'estudi contra la corrupció ha decidit ajornar la votació de les conclusions, que estava prevista per a aquest dimarts. La decisió, a partir d'una proposta de Junts Pel Sí, dona almenys set dies més als grups per negociar les conclusions que han anat registrant els últims dies. L'únic grup parlamentari que les ha presentat aquest mateix dimarts al matí, "manifestament fora de termini" -en paraules del president de la comissió, Benet Salellas- ha estat el de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP). El seu portaveu, Albano Dante Fachin, s'ha excusat i ha justificat que les ha acabat registrant intentant no trepitjar les mesures que la resta de partits ja apunten en els seus respectius documents. La resta de portaveus han acceptat que les conclusions de CSQP siguin admeses a tràmit.

Des del Pacte Social contra la Corrupció, Martí Olivella, ha lamentat l'ajornament de la votació. "Hi ha gent que ha demanat permís a la feina per venir avui aquí", ha recordat. Tant el Pacte Social com l' Oficina Antifrau han estat assistents permanents a les reunions de la comissió d'estudi i, de cara a la futura votació, han reclamat que abans hi hagi una feina prèvia per consensuar al màxim els punts que s'aprovaran. Olivella ha recordat que tots els partits excepte el PP ja han signat el pacte contra la corrupció i, per tant, "no tindria sentit que ara no es posessin d'acord per votar".

Quan es votin, les conclusions seran definitives i s'elevaran al ple del Parlament, tot i que C's demanava mantenir oberta la comissió d'estudi. "Donaríem una mala imatge si la tanquem justament quan comença un judici relacionat amb el cas del 3%", ha opinat el diputat Antonio Espinosa, referint-se a l'inici aquest proper dimecres del judici del cas Palau.

Les propostes

JxSí ha presentant una bateria de 58 propostes entre les que recullen la de canviar la llei per "limitar o eliminar els aforaments" dels càrrecs electes. Una idea que també defensa el grup de Ciutadans. La coalició independentista també planteja eliminar la prerrogativa del govern espanyol de concedir indults i limitar les donacions d'empreses a les fundacions dels partits polítics. A més, reclamen que l'administració pública no contracti empreses vinculades a paradisos fiscals.

De la seva banda, la CUP va explicar recentment en roda de premsa que ha presentat un centenar de propostes, moltes d'elles ja plantejades en diverses votacions al Parlament i que el Govern ha incomplert fins ara. "Per exemple, que la Generalitat es personaria com a acusació en els casos de corrupció, i no ho ha fet", va explicar Benet Salellas.

El PSC n'ha presentat 36 i entre elles destaca la de prohibir els contractes públics amb empreses i directius que faci menys de tres anys que han estat condemnats per corrupció o finançament irregular dels partits. A més, els socialistes volen modificar la llei de contractació pública per reduir la lliure designació dels càrrecs i replantejar l'elecció dels membres d'organismes com la Sindicatura de Comptes i el Consell Audiovisual de Catalunya.