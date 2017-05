El Partit Demòcrata s’inspira en Macron

Amb l’objectiu de superar l’esquema “dels partits tradicionals” i deixar enrere l’eix esquerra-dreta, el Partit Demòcrata (PDECat) va celebrar ahir la seva primera conferència ideològica. Davant 1.200 persones al Teatre Victòria de Barcelona, la formació hereva de Convergència va exposar els que han de ser els pilars programàtics, que, en paraules de la coordinadora general, Marta Pascal, facin del PDECat “el gran partit central de la Catalunya del segle XXI”. La formació, en definitiva, que reprodueixi al Principat el que ha aconseguit en poc temps Emannuel Macron a França.

La figura del nou president francès -capaç de guanyar eleccions amb un partit pràcticament en construcció- va planar sobre l’extens discurs de Pascal, que va dir que l’exemple de Macron referma el PDECat en la seva decisió d’avançar-se als canvis que, va augurar, hauran d’afrontar tots els “partits tradicionals”, els quals, segons va dir, “han fallat”. “Ni les dretes ni les esquerres són solució de res”, va afirmar la coordinadora general del Partit Demòcrata, que va fer una crida a “sobrepassar els grans marcs ideològics”. Per això, la dirigent sobiranista va plantar cara als que ubiquen el seu partit en l’espai de “la dreta més rància i immobilista”, i va assegurar que el que defineix els associats del partit és que són gent “desacomplexada, reformista, transformadora i sempre a la recerca de grans consensos”.

Nascut fa poc més de nou mesos i desdibuixat en un govern de coalició i el grup parlamentari de Junts pel Sí, el PDECat fa setmanes que malda per marcar perfil propi. Ahir, tot i evitar els retrets directes a ERC i la CUP, la formació sí que va distanciar-se dels seus socis en reivindicar-se com a “centrista” i capaç de donar aixopluc a les etiquetes “liberal, social, personalista i humanista”. Pressionada per les enquestes desfavorables que situen el PDECat per darrere dels seus socis republicans i les veus internes que lamenten que -massa centrat en aspectes interns com el règim d’incompatibilitats- el partit hagi permès que el Procés hagi escorat Catalunya cap a l’esquerra, Pascal va intentar evidenciar ahir que hi ha prou terreny de joc perquè el Partit Demòcrata pugui remuntar.

En un missatge en clau interna i externa, la coordinadora general va avisar que el PDECat no és un “partit de conjuntura”, sinó que té “vocació de perdurabilitat”. “No som vocació de partit testimonial sinó constructor, ample, gran, de síntesi”. Per aconseguir-ho, va delimitar els cinc grans eixos sobre els quals es definirà la formació: situar les persones al centre, fomentar la col·laboració público-privada, impulsar un estat emprenedor, aprofitar el talent i fer emergir una nova classe mitjana.

A més de muscular-se ideològicament en un moment que internament es demanen posicionaments clars del partit, el PDECat va intentar fer de la conferència ideològica un aparador per demostrar que té fons d’armari més enllà de Carles Puigdemont i Artur Mas. A l’espera de trobar un candidat, ahir també van tenir protagonisme consellers com Neus Munté, Santi Vila, Josep Rull -tots tres a les travesses de possibles caps de llista a la Generalitat- i Meritxell Ruiz, i el coordinador d’organització, David Bonvehí.

El Procés, al marge

Del que pràcticament no es va parlar ahir al Teatre Victòria de Barcelona va ser del Procés. Conscient que aquest debat té tendència a eclipsar els altres i que haver de fer el camí de la mà d’ERC i la CUP provoca contradiccions en molts dels associats, el partit el va deixar volgudament en un segon terme. Tanmateix, Pascal sí que va voler subratllar que el compromís democràtic és un dels pilars del partit i que el dret a decidir no deixarà de formar part del seu imaginari per molt que n’hi hagi que s’esforcin a intentar que es facin enrere. “No ens mantindrem en una democràcia de baixa qualitat com l’espanyola”, va avisar.

També el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’expresident Artur Mas van passar de puntetes pel full de ruta independentista. Tots dos van protagonitzar un diàleg en què van centrar-se a reivindicar l’europeisme com un altre dels valors clau del PDECat. Per això, Mas va fer una crida a defensar Europa tot i que avui dia això pugui semblar anar “contra corrent”. “L’Europa que tenim ens agrada? No. ¿Podem contribuir com a catalans a fer-la millor? Sí”, va afegir-s’hi Puigdemont. Tots dos van assegurar que una Catalunya estat pot ser un factor clau per donar una empenta al projecte d’uns “Estats Units d’Europa”.

Tot plegat, els pilars ideològics d’un PDECat que, després de nou mesos, ahir va presentar en societat el seu model de país. Un model que, segons la inevitable metàfora marinera de Mas ahir amb col·laboració de l’escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry , ajudi a “introduir en els catalans l’anhel de la mar lliure i oberta”.