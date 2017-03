Pas endavant en el referèndum i la desconnexió tot i les inhabilitacions

L'endemà de la condemna a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau no hi va haver grans mobilitzacions de protesta ni actes de desobediència massiva; ni tan sols reaccions airades entre els polítics sobiranistes. L’independentisme ha reaccionat de manera serena a una sentència “malèvola”-en paraules de la portaveu del Govern, Neus Munté- que no ha sorprès la Generalitat. Les entitats, que van mobilitzar 40.000 persones a les portes del Palau de Justícia en l’inici del judici del 9-N, prefereixen “no cremar cartutxos abans d’hora”, segons fonts consultades per l’ARA. I, instal·lat en la serenor, el Govern assegura que “no li tremolaran les cames”. Ho va destacar ahir Munté per consolidar el compromís de l’executiu amb el referèndum, la prioritat de la legislatura, que es manté “invariable”.

El calendari és capritxós i un dia després de conèixer el posicionament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dues decisions de la mesa del Parlament refermen que els grups independentistes obvien les inhabilitacions i aposten per la desconnexió. Dos passos endavant ja previstos, que agafen encara més simbolisme poques hores després de la sentència del 9-N. D’una banda, la mesa va acceptar que les esmenes sobre el referèndum presentades per Junts pel Sí i CSQP es votin la setmana que ve en el debat final dels pressupostos. Totes dues parlen de la via pactada i acabaran probablement rebutjades pel ple perquè no tenen prou suports (JxSí no votarà la de CSQP, i a la inversa), però se salvarà la referència a la via unilateral gràcies a un acord entre JxSí i la CUP. Els pressupostos mantindran, doncs, el compromís amb el referèndum malgrat que això els acabi portant al Tribunal Constitucional (TC).

L’altra decisió de la mesa va ser la convocatòria de la comissió que s’encarregarà de reformar el reglament del Parlament. Dijous es crearà la ponència que habilitarà una nova via de desconnexió exprés. Ahir C’s, el PP, CSQP i el PSC van anunciar que no participaran en la ponència -teòricament conjunta- perquè no comparteixen la necessitat d’atorgar als grups parlamentaris la potestat d’aprovar proposicions de llei en lectura única, és a dir, en un sol dia. El PP i C’s amenacen de portar la reforma reglamentària al TC, que, sens dubte, continuarà jugant un paper rellevant com a ariet de l’Estat contra les lleis de desconnexió i el referèndum.

La vida no canvia després de les sentències contra els principals responsables del 9-N i el Parlament i el Govern continuen treballant “a tota màquina”, segons expliquen fonts governamentals. La reunió setmanal del consell executiu d’ahir va servir perquè consellers i president coincidissin en un missatge de “fermesa” a favor del referèndum i comencessin a debatre quina és la millor manera de combatre les actuacions judicials contra el procés. En la roda de premsa posterior, Munté va situar el Govern al costat de l’estratègia de Mas, Ortega i Rigau d’esgotar la via judicial per demostrar la seva innocència, si cal arribant als tribunals europeus. Acatar o no les inhabilitacions serà, més endavant, una decisió conjunta del sobiranisme, segons va apuntar la portaveu de l’executiu.

Rigau establirà precedent

En paral·lel, fonts parlamentàries expliquen que Junts pel Sí s’ha conjurat per consensuar si Rigau, l’única dels condemnats pel 9-N que és diputada al Parlament, renunciarà o no a la seva acta quan el Suprem confirmi la sentència del TSJC. Ahir, a la sala de reunions del seu grup, l’exconsellera d’Ensenyament va rebre de la mà d’un secretari judicial la sentència que li notifica la pena d’inhabilitació de 18 mesos i la multa de 24.000 euros. Acompanyada per una de les urnes de cartró del 9-N, per la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i per una trentena de diputats de JxSí, la CUP i CSQP, Rigau va ser ovacionada. Només uns minuts després tothom tornava a la feina.

El que faci Rigau marcarà un precedent per a les probables inhabilitacions de càrrecs electes que puguin arribar en els pròxims mesos. Els següents en el punt de mira de la justícia són Forcadell i els independentistes de la mesa, que ja tenen dues causes pendents per haver permès el debat al Parlament de qüestions anul·lades pel TC. La CUP i l’ANC han demanat a Rigau que desobeeixi els tribunals espanyols i vagi a treballar com si res l’endemà que la sentència sigui ferma.

El cas de Francesc Homs és diferent. La sentència del Suprem -que s’espera imminent- serà ferma i, a diferència de Rigau, Homs no es trobarà amb un ambient propici per desacatar una decisió que el deixarà fora de la política espanyola.

Es preveu que Homs sigui el següent a ser inhabilitat, però els polítics independentistes ho tenen clar: el rumb es manté.

Forcadell assessora Rigau amb el TSJC: “Hi tinc experiència”

Feia gairebé una hora que Irene Rigau esperava quan, cinc minuts abans de les 12, un secretari judicial del TSJC va entrar a la sala de reunions de Junts pel Sí. L’exconsellera, acompanyada per una trentena de diputats, va seure amb la sentència del 9-N a la mà, se la va mirar i va adonar-se que no sabia on havia de signar. Primer Anna Simó, secretària de la mesa, i després la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, van orientar la diputada. “Hi tinc experiència”, va assenyalar irònicament Forcadell davant les càmeres, recordant les nombroses vegades que els últims mesos els representants de la mesa del Parlament han rebut la visita dels secretaris del TSJC. Un cop completat el tràmit, Rigau va agrair el suport de tots els que l’acompanyaven i els va dedicar unes breus paraules per refermar el compromís amb la democràcia: “Vam començar a caminar perquè la gent parlés i la sentència no és una pedra en el camí, sinó una empenta en l’objectiu que hem d’aconseguir”.