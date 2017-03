Pascal assegura que el PDECat "no té cap problema amb el 3%"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, posa distància amb la presumpta corrupció de CDC relacionada amb el cas del 3% o amb les possibles comissions que hauria en el cas Palau. Pascal ha garantit que el seu partit "no té cap problema amb el 3%". En una entrevista que publica el digital 'El Nacional' aquest diumenge, Pascal ha assegurat que són "honestos" i que despleguen una estructura interna "sostenible", també en finançament i acció política.

"La corrupció em fa fàstic. I no tolerem ni tolerarem en cap cas que qualsevol persona que tingués la voluntat de flirtejar amb qualsevol tema relacionat amb corrupció tingui cabuda a casa nostra. En això serem taxatius, perquè és el nostre tarannà", ha volgut deixar clar la dirigent del PDeCAT.

Sobre l'eventual pacte de Jordi Montull amb la fiscalia en el cas Palau que implicaria CDC, Pascal ha parlat de "rumorologia" i ha assegurat que com representant del PDeCAT no se sent "interpel·lada en cap cas per tot allò que es pugui derivar d'aquest cas". L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i l'exnúmero dos Jordi Montull "són unes persones que ara mateix estan assegudes al banc dels acusats, a les que s’acusa d’uns delictes molt greus"." Per tant, que sigui la Justícia qui, de forma molt rigorosa, això sí que ho demano per a tothom, digui el que hagi de dir en aquests casos concrets", ha apuntat Pascal.