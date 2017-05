Pascal insisteix als comuns que assisteixin a la cimera: "Farem les reunions que calguin en pro del consens"

El PDECat ha reunit aquest dilluns el comitè nacional del partit per tal de valorar la situació política després del darrer no de La Moncloa a negociar la consulta i l'emplaçament de les entitats sobiranistes a posar data i pregunta al referèndum. "És raonable, lògic i normal que el Govern fixi ja data i pregunta del referèndum perquè aquest és el compromís amb els ciutadans del país", ha afirmat la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, en roda de premsa, situant aquest anunci en els "propers dies o setmanes".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat a les cinc de la tarda una cimera per valorar quins són els següents passos a seguir per complir el mandat del referèndum, encara que estigui prohibit pel Tribunal Constitucional i que La Moncloa es negui a negociar.

La coordinadora del partit ha insistit que ara s'ha de fer un pas endavant i seguir amb el compromís de votar. És per això que Pascal ha fet una crida a tots els partits a favor del dret a decidir a assistir a la trobada al Palau de la Generalitat, en especial Catalunya en Comú, els únics a favor del referèndum que ja han dit que no assistiran a la trobada.

"Farem les reunions que calguin i les que siguin en el pro del consens", ha assegurat Pascal preguntada per si estaria d'acord amb reunir el Pacte Nacional pel Referèndum per abordar els següents passos del full de ruta. Els comuns creuen que l'espai on s'ha d'abordar el full de ruta és el Pacte: de fet, el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha denunciat que s'havia demanat la reunió del Pacte i que el Govern l'ha ignorat.

La coordinadora del PDECat ha posat en valor el consens al voltant del dret a decidir i ha instat la resta de formacions polítiques a "treballar en els paràmetres de la unitat". "La ciutadania no ens permetria ara entrar en discrepàncies i no fer possible poder votar", ha dit Pascal, que ha remarcat que en la trobada d'aquesta tarda és on també es poden llimar les diferències entre partits.

La resposta a Santamaría

Pascal també s'ha referit a les paraules de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha ofert una roda de premsa d'urgència aquest migdia per anunciar l'acord sobre les pressupostos de l'Estat i valorar la convocatòria de la cimera dels partits a favor de la consulta. "Més del mateix", ha dit Pascal criticant que el govern de Madrid es negui a negociar la possibilitat de fer una consulta a Catalunya. A parer de Pascal, "s'ha de poder parlar de tot".

"El referèndum no es farà. Farem el que s'hagi de fer" per aturar-lo, ha dit SantamaríaLa coordinadora del PDECat també s'ha referit al secretari general, Pedro Sánchez, que s'ha mostrat al costat dels posicionaments de La Moncloa en la qüestió del referèndum. "No em sorprèn que el PSOE sigui lluny. Ho veiem amb decepció però no em sorprèn que hagin tornat a canviar", ha assegurat, per molt que ara el model territorial de Sánchez passi per la definició d'Espanya com a estat "plurinacional".