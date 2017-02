Pascal respon als fiscals que manifestar-se no és pressionar i anuncia una mobilització en suport a Homs

Després de la setmana del judici del 9 de novembre, la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, s'ha refermat amb què es tracta d'un procés "polític" i ha tornat a rebutjar la "judicialització" del procés sobiranista.

Pascal ha contestat així al fiscal Emilio Sánchez Ulled que al final del judici va assegurar que ningú l'havia pressionat, tampoc la Fiscalia general quan va obligar als fiscals de Catalunya a presentar la querella per un delicte de desobediència i prevaricació, malgrat que ells creien que no hi havia motius per impulsar-la. Per a Pascal, això no és així i ha afirmat que hi va haver pressió per part del govern espanyol cap als fiscals.

La dirigent del Partit Demòcrata, a més, també ha defensat la mobilització de més de 40.000 persones al voltant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i ha assegurat que, per contra el comunicat de la Fiscalia, manifestar-se no ha estat "cap pressió" al sistema judicial. "Qui pressiona és aquell ministre que diu que ja afinarà la Fiscalia o aquell partit polític que va anunciar la querella del 9-N", ha dit en relació a la conversa entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i la presidenta del PP, Alícia Sánchez Camacho que va dir que hi hauria una demanda contra l'expresident Artur Mas.

"Expressar-se i acompanyar a Mas, [Joana] Ortega i [Irene] Rigau no és en cap cas una pressió al sistema judicial", ha assegurat Pascal, que també ha cridat a la mobilització a Madrid el dia que s'obre judici oral a l'exconseller de Presidència i actual diputat del PDECat, Francesc Homs, el proper 27 de febrer.

En aquest sentit, ha anunciat que juntament amb les entitats sobiranistes treballarien conjuntament per veure quin tipus de mobilització es podia dur a terme a la capital espanyola.

Crítiques a Rajoy

Després que el president espanyol parlés, ahir, en termes d'amputació d'una hipotètica independència de Catalunya, Pascal ha criticat el seu llenguatge "bel·ligerant" i ha assegurat que des de Madrid encara no s'ha entès "res" del procés d'independència. "Això no és una confrontació amb l'estat espanyol sinó la capacitat dels catalans d'exercir un dret democràtic", ha assegurat afegint que el moviment sobiranista és "de base" i que no es tracta d'una demanda orquestrada per "quatre líders polítics".

Consell d'acció municipal

A nivell intern, Pascal també ha explicat que dissabte es constituirà el consell d'acció municipal del partit, que aglutinarà tots els càrrecs municipals electes: més de dos mil regidors i més de quatre-cents alcaldes. "Som el primer partit a nivell municipal i un dels objectius, de cara el 2019, és consolidar-nos", ha dit Pascal. Per a la coordinadora general és necessari que el discurs nacional es vagi farcint de les idees que surten de la base local.

Les candidatures a presidir aquest òrgan es podran presentar fins dimecres i el seu dia de constitució hi serà present el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, un cap de l'executiu, ha recordat Pascal, que ve del món municipal.