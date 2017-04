Pascal prefereix preguntar per estat independent perquè la república té més "càrrega ideològica"

Mentre la CUP exigeix data i pregunta i el Govern refreda la immediatesa de l'anunci, la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha demanat no fer-ne un debat públic i ha instat la resta de forces polítiques a seure a la taula i negociar. "No podem cansar la gent (...). Els ciutadans es cansen i pateixen d'incredulitat", ha assegurat en una entrevista a TV3, i ha demanat que no es dirimeixi públicament si fer el referèndum en una data o un altra, o si és més convenient (o no) una determinada pregunta. "Arribarem a un acord", s'ha compromès, però.

En tot cas, no s'ha escapat de valorar la qüestió que ha proposat la CUP i que el mateix vicepresident, Oriol Junqueras, diu que veu bé: "Vol que Catalunya esdevingui una república independent?". Per a Pascal, el terme "república" té "més càrrega ideològica" que el concepte "estat" i per convèncer més gent –ha dit– creu més convenient utilitzar la segona fórmula. És a dir, preguntar per l'estat independent o república independent.

La pregunta de la CUP: "Vol que Catalunya esdevingui una república independent?""Preferim conceptes més inclusius", ha assegurat Pascal, tot afegint que "no es pot perdre" gent a favor de la independència i que no s'ha de fer una "cursa" per veure qui és més o menys "contundent" en la pregunta o en la proposta de la data. Tanmateix, ahir el mateix exdiputat del Partit Demòcrata a Madrid Francesc Homs va posar cullerada i va opinar que el referèndum havia de ser abans del setembre aprofitant la "feblesa" de Madrid.

Cas Palau, cas 3% i operació Catalunya

"La corrupció em fa fàstic". Aquesta és la frase que utilitza, reiteradament, la coordinadora general del Partit Demòcrata quan se li pregunta pels casos de corrupció que esquitxen l'antiga Convergència com el cas Palau o el 3%. Pascal ha marcat distàncies amb "allò que no s'ha fet bé" de Convergència –ahir la secretària de Millet parlava de sobres que es donava a l'exresponsable del Palau a l'extresorer de CDC– i s'ha compromès a actuar, des del Partit Demòcrata, de manera "impol·luta".

En tot cas, ha demanat que es respecti la "presumpció" d'innocència i ha promès opinar i prendre decisions un cop hi hagi sentència. Sobre l'expresident Artur Mas, ha assegurat que no se situa en la premissa d'haver de demanar-li que s'aparti de les seves responsabilitats.

En relació al diputat de Junts pel Sí i exconseller Germà Gordó, ha assegurat que si és investigat –l'apunten diverses informacions però no l'han imputat– no l'obligaran a deixar l'escó perquè no és el que marquen els estatus del Partit Demòcrata. Només en cas d'obertura de judici oral s'haurien de prendre decisions.

Operació Catalunya

"Volem combatre de totes totes, fins al final i sense excuses, la corrupció", ha assegurat, en referència no només al cas Palau sinó també a l' operació Catalunya –ahir, l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'excap d'Antifrau Daniel de Alfonso van comparèixer al Congrés.

Pascal ha remarcat que es tracta d'un ús de "fons reservats" per atacar líders polítics i apostar per la independència. "És vergonyós", ha sentenciat sobre l'operació policial, i ha demanat que els comissaris Villarejo i Martín de Blas compareguin per "esclarir tots els fets".