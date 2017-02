Pascal adverteix al seu partit que "ara no toca" fer una "guerra de noms" pel lideratge del PDECat

Marta Pascal pretén forjar un nou partit que sigui punt de trobada del "centre" a Catalunya, "sense complexos", i que s'enfronti als "populismes" tan de dretes com d'esquerres. Aquest és un dels missatges que la coordinadora general del Partit Demòcrata ha enviat al públic de l'Hotel Palace en el marc de les conferències Fórum Europa-Tribuna Catalunya, en què per primer cop oferia un 'speech' sobre els "reptes" que afronta la nova Convergència després de la seva refundació en aquesta recta final del procés sobiranista. Convençuda que en els propers mesos hi haurà un nou marc que propiciarà la competició electoral i la confrontació ideològica a Catalunya -un cop, ha dit, fet el referèndum-, Pascal no ha volgut parlar, d'entrada, de procés, sinó desgranar la proposta del PDECat. Tanmateix, a preguntes del públic ha hagut de respondre sobre l'hipotètic diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat, els plans independentistes, el lideratge del PDECat i el cas Vidal.

A la sala hi eren presents dirigents dels partits, l'expresident Artur Mas, les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau o l'exconseller Felip Puig, entre altres. També membres del Govern com Santi Vila, Josep Rull i Jordi Baiget.

Una batalla de noms al PDECat?

Tot i que la coordinadora general del Partit Demòcrata s'ha esforçat en centrar el col·loqui en la proposta ideològica del partit, no ha pogut evitar la pregunta sobre el lideratge de la formació un cop Puigdemont ha dit que no es tornarà a presentar. "Volíem que sigués Puigdemont però en aquest partit hi ha un talent extraordinari, hi ha molta gent preparada per assumir aquest repte", ha dit Pascal. La coordinadora general no s'ha mostrat "preocupada" per la qüestió però sí que ha advertit al seu partit que "ara no toca" fer una "guerra de noms". Si es produeix aquesta batalla interna, es donarà un missatge de "vella política" a la societat que no és la que vol donar el Partit Demòcrata -ha asseverat-.

D'aquesta manera, Pascal ha demanat ara centrar-se en el debat de les idees i construir un "projecte sòlid". Després, ha asseverat, ja es definirà el lideratge.

"La Generalitat s'ha guanyat la bilateralitat"

Pascal ha reiterat la voluntat dels independentistes d'asseure's amb els dirigents de La Moncloa i ha dit que es continua esperant la reunió del president, Carles Puigdemont, i el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy però la dona per perduda vista l'actitud de Madrid. "No ens aixecarem de la taula", ha assegurat, assenyalant que a banda del referèndum hi ha 46 punts que la Generalitat va demanar abordar amb el govern d'Espanya.

Per a la coordinadora del PDECat, la Generalitat s'ha "guanyat la bilateralitat" i ha assegurat que si Rajoy o la vicepresidenta espanyola , Soraya Sáenz de Santamaría, no veu el Govern de Puigdemont com un "interlocutor" és perquè "no li deu agradar el que li diem". Ho ha titllat d'"estrany" i "sorprenent" doncs que La Moncloa busqui altres interlocutors a Catalunya. Ara bé, Pascal ha dit que les institucions catalanes han de respondre a la voluntat de "poble" de Catalunya i ha instat a La Moncloa a complir amb la "lleialtat institucional".

Vidal, una "víctima del processime"

Aprofitant que al mateix temps, el vicepresident, Oriol Junqueras, està compareixent al Parlament, Pascal ha estat preguntada pel cas de l'exjutge Santi Vidal. Pascal ha dit que el que va ser senador d'ERC -va dimitir després que el Govern el desmentís sobre les dades fiscals obtingudes il·legalment- es va "equivocar" i va ser "víctima del processisme". "El que va dir no és cert", ha sentenciat asseverant que Junqueras anirà en aquesta línia en la seva compareixença.

La proposta ideològica del PDECat

Sobre el PDECat, Pascal ha ofert una proposta política que no "demonitzi" la iniciativa privada, que impulsi la col·laboració públic-privada i un estat "dimensionat". També la llibertat individual i un país "socialment equilibrat". Malgrat presentar-se com una nova formació que vol donar resposta als canvis, la coordinadora general del Partit Demòcrata ha reivindicat un partit d'arrels "convergents" i ha reivindicat l'obra de l'expresident Jordi Pujol, malgrat que ara estigui immers en un procés judicial acusat de delicte fiscal i blanqueig de capitals.

També ha fet una alabança dels governs d'Artur Mas, sobretot pel procés participatiu del 9 de novembre i per haver estat assegut al banc dels acusats per "haver posat les urnes". "El país mai li agrairà prou", ha assegurat.

Una formació que, ha dit, ha de ser punt de trobada de liberals, socialdemòcrates i cristianodemòcrates que no sigui ni "Grècia" ni "Veneçuela", sinó que doni respostes de "centre polític". Pascal ha instat a deixar de banda el "dogmatisme, la demagògia i les posicions maniquees" per apostar per un "projecte sòlid" que provingui d'una força tradicional com el que ha estat CDC.