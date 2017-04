Pastor vol endurir les normes per evitar sortides de to al Congrés

L’arribada de nous actors al Congrés ha trastocat els partits tradicionals. I no només perquè ara guanyar o perdre votacions depèn de més factors, sinó també per les maneres. L’estil de parlamentarisme de Podem ha entrat amb força al Congrés, amb performances com les del diputat Diego Cañamero, que va ser reprès dimarts per la mesa per haver-se acostat a l’escó del ministeri de Justícia, Rafael Catalá, demanant l’indult al regidor de Podem Andrés Bódalo. Se sumen les polèmiques, com la que van protagonitzar dimecres el diputat d’ERC Gabriel Rufián i l’excap de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, que van arribar a l’insult en la comissió d’investigació de l’operació Catalunya. La presidenta de la cambra, Ana Pastor, considera que això són sortides de to, que comencen a assolir una periodicitat setmanal, i se li està esgotant la paciència. Per això estudia de quina manera pot tallar d’arrel aquestes conductes i d’altres, com el desplegament de cartells que han protagonitzat més d’una vegada els diputats de Podem.

Endurir el reglament

La lluita de la presidenta del Parlament espanyol contra les sortides de to no té un camí fàcil. Tot i que la seva voluntat és posar fil a l’agulla, necessita que siguin els grups els que promoguin eventuals canvis del reglament del Congrés. Ara mateix, la primera sanció que preveu és l’expulsió del ple, un càstig massa dur, i que podria modificar el resultat d’algunes votacions, en especial en una legislatura en minoria en què les victòries parlamentàries poden venir d’un sol escó. Per això, de moment, s’ha descartat aplicar-la a cap dels diputats que han sigut cridats a l’atenció, segons expliquen fonts de l’equip de Pastor.

Els grups no tenen intenció de liderar el debat, especialment el PSOE, que, tot i que va donar suport al toc d’atenció de la mesa a Cañamero, no vol alinear-se en aquest tema amb el PP i Ciutadans, especialment durant el procés de primàries. El que sí que prepara la presidenta és un seguit de recomanacions sobre les maneres per evitar el desplegament de pancartes, que ja la van dur a recordar a Podem que “el Congrés no és un estenedor”.

Fa setmanes que el debat és present als passadissos de la cambra, però la ressaca de la intervenció de Rufián el va fer revifar. Tant el PDECat com el PP, el PSOE i Ciutadans van expressar el seu malestar per les maneres del republicà, mentre que tant Podem com ERC van donar suport al diputat i van concentrar les crítiques a la falta de resposta de De Alfonso i també de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz.

El portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, abonat a les sortides de to, va ser el més contundent, i va qualificar d’“insults tavernaris impropis del Parlament” el discurs de Rufián. “Aquí hi som per debatre sobre idees i defensar les coses amb més o menys contundència i no és necessari caure en aquesta propagació d’insults permanent de què sembla que el senyor Rufián ha fet un estil propi”, va retreure. A la vegada, Hernando va destacar el paper de Fernández Díaz, que segons ell va defensar el que ja s’ha demostrat “judicialment” i és que les cintes estaven “manipulades”. El portaveu del PDECat, Carles Campuzano, en canvi, va carregar a banda i banda i, a més de criticar l’estil del republicà, va considerar “gravíssim” que Fernández Díaz no assumeixi responsabilitats.

Rufián, per la seva banda, es va defensar de les crítiques i va recordar que alguns diputats del PP presents a la comissió van arribar a dir-li “ gilipollas ”. Els parlamentaris del PP també es van dedicar a picar a la taula aplaudint l’exministre. “Es parla tant de nosaltres per no parlar del que van fer ells”, va denunciar. El cap de files del seu partit al Congrés, Joan Tardà, també el va defensar i va destacar que “parlar clar també té el seu valor”.