Patxi López insta el PSOE a oblidar conflictes de poder estèrils

"De Portugalete a Ferraz", aquest és l'objectiu que persegueix l'exlehendakari i expresident del Congrés, Patxi López, que ha començat aquest dissabte a Portugalete (Biscaia), el seu poble natal, la campanya per ser escollit secretari general del PSOE a les primàries que se celebraran al maig. Durant el seu discurs, Patxi López ha estat crític amb els conflictes interns del seu partit i ha assegurat que ja "han dedicat massa temps a enfrontar-se entre ells en comptes de fer front als problemes de la gent i a la dreta".

Per això, López ha dedicat bona part del discurs a advertir de les conseqüències que pot tenir per al partit " mantenir la divisió interna", un escenari que per a l'expresident del Congrés deixaria el PSOE a l'ombra. Així doncs, ha exigit "no convertir les primàries en una batalla fratricida" perquè el PSOE ja té "prou adversaris fora que faran servir les primàries per atacar-los", ha etzibat. Al mateix temps, López ha assegurat que hi haurà més candidaturesm però ha alertat que el Partit Socialista no es pot permetre el luxe de continuar dividit. " Comportem-nos com a socialistes", ha conclòs defensant una "direcció col·lectiva" del partit.

Un PSOE més a l'esquerra

L'exlehendakari ha pronunciat un discurs que fa palès el gir a l'esquerra que va demanar durant la seva presentació oficial com a candidat a les primàries i ha fet autocrítica quan ha reconegut que l'esquerra socialdemòcrata espanyola i europea no està servint d'alternativa a una dreta populista creixent. "No hi ha un projecte amb prou fortalesa que des de l'esquerra sigui capaç de frenar aquest despropòsit", ha admès.

Tampoc s'ha quedat curt en referències implícites a un PSOE que ha permès la investidura de Mariano Rajoy com a president: "Hem de decidir si volem continuar queixant-nos permanentment del que fa la dreta o si volem plantejar una alternativa seriosa i contundent". Per a Patxi López, el PSOE no s'ha de conformar a "anar posant pedaços a les ferides de la dreta", sinó que ha defensat els origens del socialisme basc i espanyol i ha instat a recuperar els valors de l'esquerra.

Precisament per demostrar aquest gir a l'esquerra, Patxi López ha reivindicat els " seus orígens obrers i miners" a Portugalete i ha volgut establir un paral·lelisme entre "el viatge que ara comença" amb el que ja va fer fa set anys fins a convertir-se en lehendakari basc.