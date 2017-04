Patxi López (PSOE): "Ho he vist al carrer. La societat catalana està dividida"

Catalunya no pot ser una nació en el sentit polític i que impliqui tenir sobirania pròpia. Aquesta és l'opinió de Patxi López, exlehendakari i candidat a les primàries del PSOE que se celebraran en els propers mesos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, López ha negat que els socialistes puguin reconèixer mai Catalunya com una nació amb sobirania política "exclusiva" i "excloent" -"menys en un món de sobiranies compartides", ha dit- en el marc de l'estat espanyol.

També ha rebutjat un referèndum sobre la independència, criticant l'existència del debat perquè "divideix a la societat" catalana. "Ho he vist al carrer", ha assegurat en ser preguntat en què es basava per fer aquesta afirmació. Segons ell, la pregunta sobre la independència és una qüestió de "suma zero", en què "uns guanyen i els altres perden", i per això planteja asseure a la taula per fer una reforma de la Constitució.

Els candidats de les primàries del PSOE, de 'tour' a Catalunya

Ara bé, Patxi López no ha concretat en què consistiria aquest canvi, ja que diu que ha de ser "fruit del consens". A parer seu, es podria preguntar al conjunt de la ciutadania -a la catalana i a l'espanyola- sobre el "nou acord".

Primàries socialistes

Patxi López és un dels tres aspirants a la secretaria general del PSOE, juntament amb Susana Díaz i Pedro Sánchez. Ja ha visitat diverses ocasions Catalunya buscant el suport dels "militants", ha dit, i no de l'aparell del partit -el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha dit que es mantindria neutral-. Tot i que no és un dels favorits -sembla que es dirimeix entre Díaz i Sánchez-, Patxi López ha dit que hi ha una "majoria silenciosa" en el si dels socialistes espanyols que busquen la "unitat" i no volen "confrontació".

López no és l'únic que visita Catalunya. Ahir mateix Susana Díaz va ser a Barcelona i es va presentar com a guanyadora de les primàries davant de 250 susanistes del PSC a la seu del partit del carrer Nicaragua. Conscient que els militants dels socialistes catalans estan majoritàriament alineats amb el seu principal rival, Pedro Sánchez, la presidenta andalusa va cridar les bases del PSC a oblidar la seva jugada per destronar l’ex secretari general i forçar l’abstenció a la investidura de Mariano Rajoy: “No vull el vot del rancor, vull que girin full i posin rumb al present i al futur que hem de construir junts”, va afirmar.