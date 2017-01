Patxi López s’avança a Sánchez i Díaz i diu que vol liderar el PSOE

Ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz. L’exlehendakari socialista Patxi López es convertirà avui en el primer precandidat a les primàries del PSOE, de les quals ha de sortir el nou secretari general del partit, tal com van confirmar ahir fonts pròximes al polític basc. López aspira a encarnar una tercera via que pugui unir el socialisme, deixant enrere el frontisme que encarnen els altres dos candidats virtuals -tothom dona per fet que es volen presentar, però no acaben de fer el pas.

L’anunci de López va agafar a contrapeu alguns dirigents a Ferraz per la rapidesa amb què arriba, tot just un dia després del comitè federal que ahir va començar a desbrossar el camí orgànic cap a la tria de la nova direcció socialista, amb un congrés el 17 i 18 de juny, precedit de primàries. “No crec que ningú s’afanyi gaire a fer el pas”, deia un dirigent socialista, només unes hores abans de l’anunci de López. Amb el moviment, l’exlehendakari s’avança i guanya l’aura de candidat, col·locant-se en una posició de força respecte a Díaz, que segueix mantenint la incògnita.

Cosir dues cultures socialistes

El precandidat a la secretaria general es va mantenir fidel a Pedro Sánchez fins a l’últim moment, i va votar al costat de l’exsecretari general en el comitè federal de l’octubre, que va acabar amb la seva dimissió. Després, però, va acceptar la decisió del partit d’abstenir-se en la investidura de Mariano Rajoy i ha anat bastint ponts amb el nou ordre socialista. A més, s’ha anat allunyant de l’antic líder del PSOE, que cada cop té menys suports territorials. Per això, algunes fonts del partit especulen amb la possibilitat que López pugui aspirar a fer una candidatura unitària amb la presidenta andalusa: tots dos representen una cultura socialista diferent i amb la jugada podrien aspirar a cosir aquestes dues visions.

López no està integrat en l’estructura orgànica del PSE, però manté bona relació amb la líder dels socialistes bascos, Idoia Mendia, que ha sigut una de les veus més crítiques amb l’actual gestora. Mendia, que com la gran majoria ahir va votar a favor de la proposta de la gestora (només cinc vots en contra, la majoria del corrent crític que encapçala José Antonio Pérez Tapias), havia defensat que el congrés es convoqués abans del juny.

El màxim òrgan de direcció socialista entre congressos va escenificar el poder absolut del nou ordre socialista, que ha aconseguit escombrar bona part de la dissidència des que va arribar al poder de manera interina, arran de la dimissió de Sánchez. Fins i tot el PSC, que va votar en bloc en contra de la primera decisió de la gestora d’abstenir-se en la investidura de Mariano Rajoy, va abandonar ahir la crítica i es va alinear amb la gestora -Miquel Iceta continua més centrat a bastir ponts amb Ferraz que a dinamitar-los.

I, aprofitant la pau, el líder interí dels socialistes, Javier Fernández, va elevar el to amb un discurs encès contra l’ex secretari general, en què el va acusar de no ser “lleial” al seu partit i de “mirar-se el melic”. Fernández també va demanar “respecte” als candidats que puguin sorgir a les primàries, que de ben segur -en això hi ha unanimitat dins del PSOE- seran més d’un.