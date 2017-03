Patxi López alerta que l'independentisme intenta "dinamitar el sistema democràtic"

Durant la primera cita de la campanya del candidat a les primàries del PSOE Patxi López ha tingut paraules per Catalunya. Des de San Sebastián, López ha alertat de la "tensió creixent" del debat polític que hi ha a Catalunya. Segons López, l'independentismes té "segrestat l'espai públic" i intenta "imposar, mitjançant òrgans permanents, una visió uniformadora de la societat catalana" i fer-ho, "dinamitant el sistema democràtic". "S'ha de parar aquesta bogeria", ha avisat.

Davant d'aquest escenari, ha defensat "una proposta integradora" en què tothom s'hi pugui sentir còmode, però que ha assegurat que no arribarà "des d'un nacionalisme cada cop més exacerbat". Per Patxi López, el nacionalisme català busca sortir "de les seves mossegades i del seu 3% amb una pujada a la muntanya cada cop més incerta".

Per tot això, el candidat a les primàries socialistes ha instat al "diàleg" i a "l'entesa" per "construir ponts" i recuperar "les lleialtats trencades" per tal d'acordar "un projecte de futur que garanteixi la igualitat de tots els ciutadans". López ha posat d'exemple l'entesa entre PNB i PSE al País Basc perquè el govern té com a "referència la ciutadania basca i no les ambicions particulars dels partits".