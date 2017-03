Patxi López demana que a Catalunya "s'aturin les màquines" per evitar "un xoc de trens que fracturi la societat"

El candidat a les primàries del PSOE Patxi López ha demanat que a Catalunya s'aturin les màquines per evitar "un xoc de trens que pugui fracturar la societat catalana". López s'ha mostrat partidari de recuperar l'Estatut del 2006 a través d'una reforma federal de la Constitució. En aquest sentit, el socialista considera que el referèndum només serveix per "dividir i no per unir".

L'expresident del Congrés reclama un nou marc estatutari que permeti reconèixer la singularitat de Catalunya, millorar el sistema de finançament i "tenir en compte" la pluralitat de la societat. En referència a l'anunci de desarmament d'ETA, López ha explicat que una política penitenciària diferent i un acostament dels presos "ajudaria" a avançar per normalitzar la convivència al País Basc.



El retorn a l'Estatut del 2006 suma un nou adepte. Patxi López considera que un nou marc estatutari és la "millor solució" pels catalans. Això si, abans caldria fer una reforma federal de la Constitució Espanyola referendada per tots els ciutadans de l'Estat. "En base a aquesta reforma els catalans podran votar un estatut que els permeti acollir la pluralitat de la societat catalana", diu López.

En aquest sentit, el candidat veu en la reforma constitucional i el nou text, la fórmula per poder reconèixer la singularitat de Catalunya, millorar-ne el finançament i poder encabir la pluralitat del país.

El candidat a les primàries del PSOE ha reclamat asseure's per "buscar solucions" al conflicte. Amb tot, s'ha mostrat contrari a un referèndum, malgrat que diverses federacions del PSC a Catalunya, entre elles la que López ha visitat aquest dissabte, Girona, han votat a favor del Pacte Nacional pel Referèndum.

Crítiques a Sánchez i Díaz

El candidat socialista a les primàries ha criticat els dos rivals que té per arribar a la secretaria general del PSOE. López ha carregat contra Susana Díaz, que diumenge presentarà en un gran acte la seva candidatura, assegurant que els militants "tenen dret a ser escoltats", en relació a la seva campanya on no fa actes multitudinaris. "Tinc molt bones sensacions i estic molt satisfet del què percebo", ha comentat.

D'altra banda també ha estat crític amb la decisió de Pedro Sánchez de no renunciar al crowdfunding per finançar la campanya sense fer cas al que demana la gestora. "A mi no m'agrada perquè el que diu la gestora ho fa pel bé del partit", ha etzibat.

Patxi López ha fet aquestes declaracions en una trobada amb militants a Girona, on ha rebut el suport explícit del diputat del PSC al Parlament Rafel Bruguera.