Patxi López es reivindica com el candidat de la unitat davant del frontisme de Sánchez i Díaz

Patxi López vol representar el camí del mig en la lluita de poder que viu el PSOE, entre el frontisme que representen les opcions de Susana Díaz i Pedro Sánchez. El candidat a les primàries del partit ha apostat aquest divendres per la "reunificació" del socialisme espanyol, "acceptant les diferències internes". "jo mai enfrontaré uns militants amb els altres", ha afirmat López en un esmorzar del Fòrum de la Nova Economia a Madrid, en un missatge clar als seus dos virtuals rivals -la presidenta andalusa encara no ha aclarit si es presentarà a les primàries tot i que al PSOE ho donen per fet.

El diputat per Biscaia al Congrés ha afirmat que cal "escoltar la militància", com reclama Sánchez, però també "assumir la responsabilitat des de dirigir el partit des de la comissió executiva i el comitè federal", l'òrgan que va forçar la dimissió de l'exlíder socialista a l'octubre.

Des del punt de vista ideològic, López ha defensat de nou un rearmament ideològic des dels valors socialistes clàssics, però posats al dia, amb una defensa de la globalització dels drets dels ciutadans, amb alguns exemples com la creació d'un estatut dels treballadors d'escala europea, que contingui un salari mínim comunitari. També ha defensat que l'Estat incrementi el pes en l'economia fins al 50%, més en línia amb la mitjana europea.

Des del punt de vista territorial, López ha defensat les identitats i les sobiranies "compartides" perquè hom es pugui sentir "a la vegada basc, espanyol i europeu, en l'ordre que vulgui", però sense "aixecar noves fronteres", que segons ells només "fracturen la societat".