Patxi López: "No sento que hagi traït Pedro Sánchez. He estat lleial al meu secretari general"

Patxi López ha assegurat aquest dilluns, entrevistat al programa 'Hoy por hoy', de la SER, que no sent que hagi "traït" Pedro Sánchez en presentar la seva candidatura a les primàries del PSOE: "He estat lleial al meu secretari general i a tots els secretaris generals, i ara ho sóc al projecte en què crec", ha assegurat. L'exlehendakari i expresident del Congrés, que formava part de l'equip de Sánchez quan ocupava la secretaria general de la formació, ha assegurat que "un partit desunit, amb tensions i bronques permanentment, és un partit que la gent no escolta". Es presenta, doncs, perquè considera que "s'ha d'obrir un nou temps en què la militància tingui un paper clau".

López ha negat que la presentació de la seva candidatura tingui com a objectiu barrar el pas a Pedro Sánchez, i ha assegurat que va anunciar la seva decisió de presentar-se tant a Sánchez com a Susana Díaz i a tots els exsecretaris generals del PSOE i territorials: "Totes van ser converses agradables", assegura, i sense cap "tensió" amb els altres candidats. Sí que ha trobat oposició en "algú altre": "Hi ha gent que pensa que la solució [a la crisi interna del partit] no és l'enfrontament en unes primàries", sinó la tria d'un candidat per consens. López creu, no obstant això, "que la militància té dret a triar, no només entre persones, sinó entre models i projectes".

Crítiques al grup parlamentari del PSOE

Durant l'entrevista, López ha defensat un PSOE que ocupi l'espai d'una " esquerra exigent, i no un analgèsic temperador de les mesures de la dreta. Hem de ser molt radicals en la defensa dels principis i els valors que defensem des de l'esquerra", ha assegurat.

En aquest sentit, el candidat ha criticat les actuacions del grup parlamentari socialista: "Hem aconseguit coses, però en podem aconseguir més. I no pactant amb el PP, sinó amb altres forces", ha insistit, i ha posat d'exemple l'acord sobre el salari mínim.

Mà estesa al PSC

L'exlehendakari ha afirmat, a més, que " el PSC ha de votar a les primàries", ja que "no entendria el contrari: quin missatge estaríem llançant en aquest país? Doncs que Espanya no és una casa comuna també per als catalans".

López ha defensat un model d'estat federal i ha lamentat que tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com el lehendakari Iñigo Urkullu hagin anunciat que no assistiran a la conferència de presidents: "Quan algú representa una societat ha de ser a tots els fòrums on es discuteixen els assumptes que afecten els seus ciutadans. El contrari em sembla una irresponsabilitat".