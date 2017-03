Patxi López: "Tot el que s'ha fet bé a Espanya ho ha fet el PSOE"

Poques hores després que es conegués que la presidenta andalusa Susana Díaz es presentarà la seva candidatura a les primàries del PSOE, l'exlehendakari basc Patxi López ha presentat aquest diumenge a Getafe el seu document ' Més de 100 raons per unir el PSOE'. Durant l'acte, López ha repetit sense parar la paraula "unitat" i ha reclamat un projecte autònom "sense fusions ni confusions" ni amb el PP ni amb el PSOE. Tot i fer autocrítica i reconèixer que s'han fet coses malaments", Patxi López ha assegurat que "tot el que s'ha fet bé a Espanya ho ha fet el PSOE".



El candidat basc a la secretaria general del PSOE ha fet bandera d'una proposta socialdemòcrata d'esquerres i ha comptat amb el suport de l'alcaldessa de Getafe, Sara Hernández, i també del diputat al Parlament de Catalunya, Rafel Bruguera, que ha assegurat que Catalunya és "a punt de viure un xoc de trens" i que el PSOE i el PSC no seran a cap dels dos trens sinó que, citant Iceta, ha afirmat que "seran la Creu Roja per curar els ferits".

La proposta de Patxi López

Precisament en el document presentat aquest diumenge per Patxí López la seva proposta en clau territorial, és una reforma federal de la constitució que "garanteixi la igualtat i la lliure identitat", ha assegurat. Per a l'exlehendakari "s'ha de parar el xoc de trens amb una proposta integradora" que assegura que no arribarà en mans d'un " nacionalisme exacerbat que intenta sortir del fang de les seves mossegades i del 3%". López vol donar al Senat més responsabilitats perquè es converteixi en un òrgan de representació territorial a través del qual satisfer les necessitats de representació:"Haurem de parlar de finançament, de reforma del Senat perquè sigui una cambra verdaderament territorial", ha apuntat.

En la proposta de reforma federal de la Constitució, se'n pot inferir l'actualització d'un nou Estatut de Catalunya adaptat al nou marc, tot i que el document no en fa una referència explícita sí que assegura que caldrà aclarir competèncie assignant les "indeclinables a l'Estat per salvaguardar els drets bàsics i derivant la resta acordant-les amb les coumunitats i ajuntaments.

Primàries amb segona volta

La principal proposta que diferencia la candidatura de López de la de Pedro Sánchez és que les primàries del partit comptin amb una segona volta, és a dir que els candidats amb més suport hagin de tornar a ser votats per la militància i així "sempre comptin amb el 50% dels suports". A més, l'exlehendakari proposa donar més veu a la militància amb més consultes directes en àmbits "d'especial rellevància" com ara les propostes d'acord o coalicions de Govern. Justament sobre aquest punt, la proposta del candidat basc

També en l'àmbit intern del partit, López proposa que el secretari general només pugui ser cessat del seu càrrec abans que s'acabi el mandat a través d'una qüestió de confiança o d'una moció de censura aprovada pel comitè federal que caldria ser ratificada per les bases del partit.



A banda, al mateix temps que Pedro Sánchez presenta el seu PSOE com el del "No a Rajoy", la proposta de Patxi López considera que els pactes amb el PP s'han de limitar a certes normes del "joc democràtic" com ara la reforma de la Constitució o la lluita contra el terrorisme. Tot i això, en aquest plantejament no hi cap el suport pels pressupostos.