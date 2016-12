El jutge Pedraz deixa en llibertat sota fiança el líder de Manos Limpias

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha decidit aquest dijous decretar llibertat provisional sota fiança de 50.000 euros per al líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, després de set mesos a la presó, detingut a mitjans d'abril pels presumptes delictes d'extorsió, amenaces i pertinença a organització criminal.

Pedraz indica que encara continuen existint indicis dels delictes imputats, però que decreta llibertat provisional tenint en compte el temps que fa que és a la presó i l'estat de salut de l'imputat. Considera, a més, que la instrucció ja està molt avançada i que "difícilment" Bernard podria amagar proves. En canvi, no té intenció de fer el mateix amb l'altre investigat, el director d'Ausbanc, Luis Pineda.

El líder de Manos Limpias haurà de comparèixer un cop cada setmana davant la justícia i se li retirarà el passaport, i també haurà de facilitar un telèfon per estar localitzable les 24 hores del dia.

Segons va relatar Pedraz en la interlocutòria de l'abril, l'organització dirigida per Pineda i en la qual participava Bernard va aprofitar la "cobertura" de la defensa dels consumidors per "pressionar" i "coaccionar" entitats bancàries per assolir "acords econòmics emmascarats" en contractes publicitaris i utilitzant el pseudosindicat Manos Limpias per "reforçar les coaccions".

El magistrat, que explica que el grup Ausbanc va destinar a les seves societats més de 5,3 milions d'euros, afegeix que des del novembre els investigadors han detectat que l'organització va actuar a través d'aquestes tàctiques en quatre casos oberts als tribunals: Nóos, els ERO i dos processos oberts contra el Sabadell i Facua.

Els diners recaptats per Ausbanc procedien de "convenis publicitaris", així com de les subvencions que rebia per la seva condició d'associació sense ànim de lucre, assenyala el magistrat, que també detalla el paper que desenvolupaven els detinguts en l'organització, que comptava amb ramificacions internacionals a Colòmbia, Veneçuela i els EUA.