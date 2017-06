Pedro Sánchez es reuneix amb Fernández Vara per posar pau amb els barons crítics del PSOE

Pedro Sánchez s'ha proposat restablir la pau al PSOE i ha obert una ronda de contactes amb els dirigents territorials del partit, molts dels quals van contribuir en la seva caiguda de la secretaria general del partit el passat mes d'octubre.

Amb l'únic que s'ha reunit personalment és amb Guillermo Fernández Vara, el president d'Extremandura, crític fins al final de la campanya de les primàries amb el nou líder de la formació, segons ha informat la cadena SER. La trobada va tenir lloc aquest dimecres a Madrid i va servir per rebaixar la tensió en el si del partit.

Amb el president valencià, Ximo Puig; de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page; i d'Aragó, Javier Lambán, també ha conversat Sánchez i n'ha extret una promesa de "lleialtat" de cara a la nova executiva que proposi. Segons l'agència EFE, encara no ha parlat amb la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, principal rival a les primàries, que vol mirar de passar "desapercebuda" durant el congrés federal que tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny.

Pedro Sánchez també ha mantingut converses amb el president de la gestora, l'asturià Javier Fernández, i amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta -que mai es va mostrar contrari a Sánchez- en una reunió a Ferraz.

L'estat plurinacional

El principal escull, però, amb la majoria dels barons és la defensa de l'estat "plurinacional" que vol defensar Pedro Sánchez al congrés federal, de la mà del PSC. Això suposaria tocar l'article 2 de la Constitució -tampoc no hi és a la declaració de Granada- cosa que els dirigents territorials creuen que "no s'ha de fer".

En la defensa de la plurinacionalitat, Sánchez trobarà aliats en Ximo Puig, tot i que el PSPV ha assegurat que la decisió la prendran els delegats que assisteixin al congrés, que tenen autonomia. També la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i la líder dels socialistes bascos, Idoia Mendia, veuen amb bons ulls el reconeixement de diverses nacions dins l'Estat.