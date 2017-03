Pedro Sánchez: "Mai s'havia volgut declarar la independència de Catalunya amb un govern espanyol socialista"

El segon a Andalusia acte de l'exsecretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per tornar a ocupar aquest càrrec s'ha celebrat en paral·lel al del seu rival, l'exlehendakari basc Patxi López i poques hores després que s'hagi conegut que Susana Díaz presentarà definitivament la seva candidatura el proper 26 de març. Durant l'esdeveniment celebrat a Cadis, Sánchez s'ha esmerçat per donar un missatge d'unitat i de competència sana, Sánchez ha assegurat que "avui la integritat territorial del país està amenaçada" i ha volgut estendre la mà al PSC - que fins ara s'ha inclinat més per la proposta de Patxi López- assegurant que igual que " E spanya no es pot entendre sense Catalunya, el PSOE no es pot entendre sense el PSC". En aquest sentit, ha culpat Mariano Rajoy de gestionar incorrectament les reclamacions de Catalunya perquè "mai amb un govern espanyol socialista s'havia volgut declarar la independència de Catalunya".

Però durant un discurs que diversos militants han hagut d'escoltar des de fora per aforament complet, Sánchez ha presentat la seva proposta de partit com un PSOE del "no a Rajoy" i ha assegurat que aquells "companys i companyes que van facilitar la investidura del president del Partit Popular van danyar la credibilitat del partit". L'exsecretari general del PSOE ha assegurat que "si els que hi havia aleshores haguessim volgut avui hi hauria un govern socialista al capdavant d'Espanya" i fins i tot ha afirmat que fins la data de la seva dimissió "s'estava recuperant la credibilitat".

I mentre Patxi López ha comptat amb el suport d'alcaldes, diputats del PSC i sindicalistes, Pedro Sánchez ha engegat l'acte amb un vídeo en què Anne Hidalgo, alcaldessa de París originària de Cadis, en què ha manifestat el seu suport explícit a l'exsecretari general del PSOE perquè "avui la socialdemorcàcia europea necessita un líder" com Sánchez.

El vídeo de l'alcaldessa de París en suport a Pedro Sánchez

També ha volgut destacar la seva tasca al capdavant del partit a l'hora de gestionar els casos de corrupció interna i ha assegurat que va ser ell qui va expulsar els militants involucrats en el "vergonyós escàndol de les targetes 'black' i a mi no em tremolarà el pols davant la corrupció"

Sánchez s'ha presentat com "un polític lliure" que no sucumbirà als poders econòmics que volen un "PSOE subaltern a la dreta". També ha insistit en què la gestora del partit només pugui allargar-se 90 dies i mentre Patxi López ha assegurat que "un socialista no se'n va" i ha promès que si no és escollit es posarà al servei de la nova direcció, Sánchez s'ha ha esgrimit un discurs similar però més contundent, demanant directament "la mateixa lleialtat que m'exigiré a mi mateix" perquè "per pròpia experiència sé què és debilitar el secretari general del partit".

Tot i buscar el retorn, Pedro Sánchez ha demanat mirar el futur i ha mantingut un discurs de renovació amb l'objectiu de governar i avançar. Per a l'exsecretari general del PSOE, "La democràcia és com la Sagrada Família de Barcelona, sempre per acabar".